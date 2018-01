La imagen de Sergio Ramos que ha revolucionado las redes sociales

Sergio Ramos y Pilar Rubio forman una de las parejas más atractivas del momento. Son guapos, están enamorados, triunfan en sus profesiones y han formado una bonita familia, con Sergio JR, de 3 años, y Marco, de 2, a la que en primavera se le sumará otro “guerrero”. A los dos les gusta estar en forma con mucho deporte y vida sana y pueden presumir de tener unos cuerpos de lo más envidiados. Cuidan mucho su imagen y hacen gala de un estilo propio. Aunque es la presentadora la que suele sorprender con sus looks, en esta ocasión ha sido el capitán del Real Madrid el que ha revolucionado las redes sociales con una imagen de su estilismo.

En la instantánea, que ha publicado en Instagram, el futbolista aparece, en las gradas del estadio Santiago Bernabéu, con un abrigo azul eléctrico, conjuntado con la gorra, las zapatillas y un polo. “Todos somos uno. Todos somos @realmadrid”, publicaba junto a la foto, que ya acumula más de un millón de “me gusta” y más de 12.000 comentarios. El sevillano se retrató en el encuentro que disputaron este sábado el Villareal y el Real Madrid. A causa de una lesión muscular, que le obliga a estar de baja durante dos o tres semanas, el jugador no saltó al terreno de juego y animó a los de su equipo desde el palco, como un hincha más.

A sus 31 años, Sergio Ramos se ha convertido en todo un icono de estilo y demuestra que es un apasionado de la moda, al igual que Pilar. Precisamente ella era objeto de críticas recientemente por su forma de vestir durante su gestación Al igual que durante sus dos embarazos anteriores, la colaborada de El Hormiguero está vistiendo de lo más sexy y sin perder un ápice de glamour. Muchos de los comentarios negativos vinieron por su preferencia a la hora de elegir vestidos ajustados, con los que presume de “tripita”, algo que ella defiende porque “ahí es donde más recogida va la barriga”. “Los vestidos son elásticos, te cabe esa barriga y otra más grande, no pasa nada. Son ajustados para eso, para que quepan las mujeres con todas las formas del mundo”, aseguró en diciembre la presentadora.

Coqueta como es, Pilar defiende su estilo. “Porque estés embarazada, ¿tienes que ir con un saco de patatas? No, eso no queda bien, porque además te hace mucho más grande. Me gusta llevar vestidos ajustados y lo haré siempre. No es cuestión de sentirse sexy, es mi estilo y a mí me gusta”, contestó a todos ellos que la cuestionaron por lucir un vestido blanco con apliques.

Como toda mujer embarazada y según va cambiando su cuerpo, la presentadora también está encontrando problemas a la hora de vestirse. “¡Qué complicado es vestirse cuando estás embarazada! Yo, sin duda, prefiero llevar vestidos para ir súper cómoda” escribía en su perfil de Instagram junto a un retrato en el que aparece con un vestido estampado y unas botas negras de ante over the knee.

El sevillano visita regularmente el gimnasio para estar en el mejor estado de cara a sus compromisos con su club y Pilar no se queda atrás. Es una fanática del deporte, afición que no ha dejado pese a su actual estado. Ya en el segundo trimestre de gestación, sigue con sus rutinas de Pilates, perfectas para mejorar la postura, fortalecer piernas y brazos y prepararse para el momento del parto. Su tercer bebé, que llegará en primavera, aún no tiene nombre. “Yo tengo mis favoritos y Sergio tiene los suyos, a ver si nos ponemos de acuerdo”, afirmó la presentadora. Lo que aún parece que va a tener que esperar es la boda. “No encontramos hueco para eso. Tampoco es necesario”, ha dicho en alguna ocasión.