¡Cuánto amor! Elsa Pataky, la 'superheroína' de Chris Hemsworth

Están tan enamorados como el primer día y no tienen reparos en contarlo a los cuatro vientos. Elsa Pataky y Chris Hemosworth viven en una luna de miel permanente desde que se casaron hace siete años. Por eso, no dudan en deshacerse en elogios públicamente el uno con el otro. En esta ocasión ha sido el actor, el que ha querido dedicarle unas palabras de lo más románticas a su mujer. En su cuenta de Instagram, Chris, que se ha hecho muy popular por dar vida a Thor, ha publicado una fotografía en la que deja claro que fuera de las cámaras, Elsa es su "superheroína de la vida real".

En la instantánea se puede ver a la pareja derrochando su característico estilo boho chic. Él, con un sombrero y camiseta oscura de tirantes y ella, con camiseta, vaqueros oscuros y sus características gargantillas. "En Australia con mi superheroína de la vida real", escribía el australiano junto a la imagen, que ya acumula más de un millón de "me gusta". La foto, que es de lo más bucólica, está realizada por Cristian Prieto, hermano de Elsa, que trabaja en la industria audiovisual. De hecho, el realizador es el encargado de hacer algunos de los vídeos que su hermana comparte en sus redes sociales y juntos se embarcaron, hace unos meses, en el proyecto de un fashion film de la firma de calzado Gioseppo. Ambos tienen una relación muy estrecha que, a la vista está, se ha hecho extensible a su cuñado.

Curiosamente, la actriz española daba la bienvenida al 2018 con un divertido plan de disfraces, al que se apuntaron todas las mujeres de la familia. Todas ellas se visiteron con un vestuario que bien podría ser el de una película de superhéroes o de mitología. Entre las que participaron de la divertida fiesta estaba la cuñada de Elsa, Miley Cyrus.

Aunque forman un matrimonio de lo más envidiado sus compromisos profesionales, unido a que son familia numerosa, les obliga a dividirse para poder conciliar. Esta misma semana Elsa publicaba en sus Stories varias imágenes en las que nos descubría la "gala" alternativa a la que acudió en vez de los Globo de Oro, en la que sí que estuvo su marido. La artista acudió a una función infantil en el colegio de sus hijos India Rose, de 5 años, y los mellizos Tristan y Saha, de 3 años. "Quién quiere estar en los Globo de Oro si puedes ir a un show para niños", escribía junto al vídeo en el que se ve a varios niños disfrutando con una animadora infantil. Mientras, Chris asistía a la gran cita del cine en la que fue uno de los encargados de presentar un premio. Además, fue otro de los protagonistas de la velada por una fotografía en la que aparecía junto a Angelina Jolie sentado en la mesa, una anécdota que generó un gran revuelo y qué el se encargó de aclarar en el programa de Ellen DeGeneres.

Los ‘aventureros’ hijos de Elsa Pataky

Ajenos a los dimes y diretes, el matrimonio sigue con su vida feliz en Byron Bay, su particular paraíso, rodeado de naturaleza, perfecto para criar a sus hijos. Elsa, una auténtica madraza, presumía también en las redes sociales de sus hijos pequeños. En una imagen en la que Tristan y Sasha aparecen cogidos de la mano, con sus características melenas rubias, los dos hermanos pasean por una carretera descalzos y "llenos de aventuras", según escribía la modelo y actriz. Un estampa de lo más familiar que Elsa quiso compartir con sus seguidores.