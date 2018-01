¡Qué emoción! La actriz Ximena Duque está por recibir una bendición más en la vida: su bebé Luna. La niña, que está por nacer, es la primera hija de la colombiana junto a su esposo, Jay Adkins. Hace unas horas, Duque compartió en Instagram Stories que estaba sufriendo contracciones y detalló que ya iba camino al hospital para dar a luz.

Con la llegada inminente de la bebé, Cristian, hijo de la actriz con Christian Carabias, se convertirá en un orgulloso hermano mayor. Los seguidores de la colombiana esperan impacientes alguna noticia sobre ella, así como de la bebé, quien está por nacer.

La última publicación de la actriz de 32 años fue realizada hace un día y es un video de Jay entrenando con Cristian. Ambos se dejan ver en unas caminadoras ejercitándose, mientras ella los graba y orgullosa presume que están despiertos desde las 6am.

Previo a ese post, Ximena compartió con sus seguidores que esta semana se había realizado un cambio de look para estar lista y recibir a su hija. En sus redes sociales, subió una selfie donde mostraba a sus fans su nuevo aspecto, el cual curiosamente es su color natural de pelo. “Volví a mi color natural. Ya sé que a muchas les gusta el rubio, créanme que es mi look favorito pero ahora con la llegada de #luna quise estar tranquila y despreocuparme por un tiempo de la raíz, del retoque, etc. Ojo: Mi Doctora me dio permiso y además @laurasbarcelo utilizó unos productos especiales para embarazadas. Bueno ahora si ya más que lista para que esta chiquita se anime a venir al mundo”.

La actriz de telenovelas indicó que el proceso fue supervisado por su doctora y que los tintes que usó su estilista fueron especiales para mujeres que están en dulce espera, justo como ella. Además de este sorpresivo cambio de imagen, la belleza colombiana tuvo una semana muy agitada, ya que sufrió un accidente, que por fortuna, no dejó consecuencias graves.

Hace dos días, subió a su Instagram fotografías y videos en los que explicaba que, estando en su casa, se tropezó y se fracturó uno de los dedos de la mano derecha. Debido a esto, fue llevada al hospital y los médicos entablillaron su dedo. En su Instagram Stories, Ximena detalló que se sentía un poco adolorida, pero que tanto ella como la bebé estaban en buenas condiciones. Además de informar a sus fans sobre su estado, también aconsejó a las mujeres que están en la misma condición que ella, que tengan mucho cuidado con las actividades que hacen.

Luna, una bebé muy esperada por Ximena y su marido

Jay y Ximena se comprometieron en diciembre de 2016 y siete meses después se dieron el ‘sí quiero’ en una romántica boda en junio. Al poco tiempo de este feliz día, Ximena anunció que estaba en la dulce espera de un bebé. Locos de emoción, comenzaron a organizar todo para la llegada de Luna y en su Instagram compartió los momentos más especiales de su embarazo.

Fue tal la felicidad de la pareja, que decidieron abrir una cuenta de Instagram para la bebé, la cual tiene más de 82 mil seguidores. En el perfil de Luna, los orgullosos padres comparten foto a foto la evolución del embarazo.