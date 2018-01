¡Sesión de manicura con papá! Así juega Bruce Willis con su hija de cinco años

En la pantalla grande, el actor Bruce Willis representa los personajes más rudos, pero en la vida real tiene un gran corazón y es un papá súper tierno, tanto que se presta a los juegos de sus hijas más pequeñas, Mabel y Evelyn. A través de su cuenta de Instagram, Emma Heming, esposa del histrión, compartió una enternecedora fotografía de una de sus hijas haciéndole la manicura a su papá.

En la imagen, la cual tiene más de dos mil ‘me gusta’, se aprecia al actor de 62 años sentado con Mabel, mientras ella toma una de sus manos y le coloca unas estampas con motivos infantiles que simulan el tratamiento de belleza. Sobre la mesa, la pequeña tiene todos los utensilios necesarios para jugar con Bruce al mini spa de uñas. La niña de cinco años se deja ver muy concentrada embelleciendo las manos de su famoso papá, en lo que él la mira con toda la ternura del mundo.

Emma no dejó pasar este momento de oro, y lo capturó en una imagen, la cual subió a sus redes y la acompañó con las siguientes etiquetas: “#nailart #dadofgirls”. La imagen de Bruce y la pequeña Mabel tiene más de 70 comentarios y todos coinciden en que es un papá increíble. En Instagram Stories, Emma agradeció a sus amigos David Gordon y Marisha Pessl por haberle enviado el set de uñas para niñas a su hija.

El actor de películas como Die Hard y Sin City no tiene cuenta de Instagram, así que es su esposa quien comparte las instantáneas más tiernas de él con su familia. Emma, de 39 años, está casada con Willis desde 2009 y son padres de dos adorables niñas.

Bruce Willis, un afortunado padre de cinco chicas

Mabel, de cinco años, y Evelyn, de tres, son producto de su segundo matrimonio con la modelo y empresaria Emma Heming. La pareja comenzó a salir en 2007 y dos años después se casaron en una ceremonia íntima en Parrot Cay, en las islas de Turcas y Caicos, en el Caribe. Bruce tiene tan buena relación con su ex esposa, la actriz Demi Moore, que ella fue una de las invitadas a su enlace matrimonial en 2009. En ese entonces, Demi aún estaba casada con el actor Ashton Kutcher, de quien se separó en 2013.

A pesar de las gran diferencia de edades entre Mabel y Ray, con sus hermanas mayores, Rumer (29), Scout (26) y Tallulah (23), las cinco se llevan muy bien y en ocasiones, Emma comparte fotografías de sus hijas con las chicas, quienes están encantadas con la idea de ser hermanas mayores.

La relación entre Bruce y su ex mujer es tan cordial, que en más de una ocasión se han reunido para celebrar los triunfos de sus tres hijas. En 2015, apoyaron el debut de su hija mayor, Rumer, en la obra de Chicago en Broadway. La ex concursante de Dancing With the Stars dio vida a Roxie Hart en el musical. Sus padres y sus hermanas la acompañaron en su primera noche sobre el escenario. Ahí también estuvo Emma Heming.