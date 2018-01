La dolorosa despedida a Diana Quer tras los resultados de su autopsia

La familia de Diana Quer, ha podido al fin dar el último adiós a la joven que estuvo desaparecida durante 18 meses. A pesar del gran dolor en el que están inmersos, Juan Carlos Quer y Diana López-Pinel, los padres de Diana han querido agradecer a las autoridades y a todas aquellas personas que ayudaron a buscar a su hija después de que no regresara a casa la noche del 22 de agosto de 2016. A través de un comunicado, expresaron su solidaridad con las familias que hasta estos momentos continúan buscando a un ser querido.

"En un día como hoy, en el que con tanto dolor despedimos a Diana, queremos hacer público de nuevo nuestro agradecimiento a tantas personas que nos han acompañado en estos largos y tristes meses", dijeron a través de su abogado esta semana, cuando los familiares y amigos más cercanos a Diana enterraron en Madrid sus restos tras un servicio fúnebre que pidieron llevar en intimidad total.

"A los agentes que han trabajado sin descanso en la búsqueda de Diana. A todos los ciudadanos que intentaron contribuir con su ayuda a la localización de nuestra hija, especialmente en Galicia y también en el resto de España. Gracias por las miles de muestras de afecto", agregaron en la nota.

En medio de una tristeza incomparable, los padres de Diana concluyeron: "Hoy nuestra preciosa Diana descansa finalmente en paz. Solo mitiga en algo nuestro dolor pensar que su vida pueda servir para evitar que otras familias sufran tanto como nosotros. Nunca te olvidaremos, Diana".

La triste despedida de Diana sucede después de que las autoridades revelaran los resultados de la autopsia de la joven de 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un contenedor de agua situado dentro de una nave abandonada en la comunidad de Rianxo, lugar al que su asesino confeso, Enrique Abuín, alias el Chicle, condujo a las autoridades luego de ser detenido por un intento de secuestro a otra joven.

Los exámenes revelaron que Diana no falleció por atropellamiento, como señala El Chicle; sino por asfixia provocada por estrangulamiento. Las pruebas no pudieron aclarar a primera instancia si la joven sufrió abuso sexual debido al líquido en el que se mantuvo su cuerpo por más de un año.

Lo abandona su abogado

Tras conocerse el resultado de la autopsia, José Ramón Sierra, el abogado del Chicle ha decidido retirarse del caso y no defender más al acusado. Según explicó a varios medios esta tarde: "Hemos dejado la defensa porque para poder ejercer en un asunto penal, incluso de la más mínima trascendencia, es necesario creer total y honestamente en lo que se está haciendo para hacerlo con pasión y, difícilmente en este instante, al menos yo, puedo hacerlo". Una noticia que cayó bastante mal para Abuín Grey.

Tal como su abogado, la madre, hermana y tía del Chicle no creen en su inocencia y desconocen por completo su conducta o los motivos que pudieron orillarlo a cometer un crimen. "Yo no crié a un monstruo pero se convirtió en uno, no puedo más", decía entre lágrimas la madre del confeso asesino, quien le pidió a su hijo que pagara por lo que había hecho, aún si ello significaba que tuviera que pasar el resto de su vida en prisión.