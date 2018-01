Ellen DeGeneres da el último adiós a su padre: 'Siempre estuvo orgulloso de mí'

Ellen DeGeneres está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. La carismática presentadora informó este jueves que su padre, Elliot, falleció esta semana a la edad de 92 años. A través de un emotivo video compartido en su cuenta de Instagram, la comediante compartió algunos momentos especiales que disfrutó junto a su papá.

“Perdí a mi padre esta semana. Tuvo una buena y larga vida, vivió toda su vida exactamente como él quería”, comentó Ellen en el clip que fue grabado durante uno de los descansos de su programa de televisión: “Vivió hasta los 92 años. Él estaba muy orgulloso de mí. Le encantaba este espectáculo y era un hombre realmente amable, una persona muy receptiva”.

“Nunca fue un hombre juicioso. En realidad, fue una persona realmente divertida. Creo que fue de ahí que mi hermano Vance y yo obtuvimos nuestro sentido del humor. Solo una vez tuvimos vacaciones familiares. Cuando era pequeña, vinimos aquí, a los estudios de Warner Bros. Hicimos el recorrido y dimos una vuelta. Ahora trabajo aquí, en los estudios de Warner, tengo mi propio espacio. Hay un escenario con mi nombre y eso lo hacía sentir muy orgulloso”.

Además, la conductora reveló que pudo despedirse de su padre, ya que su familia estaba preparada para un escenario de este tipo: “Antes de que falleciera pude hablar con él, tuve la oportunidad de despedirme. Me fui del edificio y al voltear, me di cuenta de que había un arcoíris sobre el edificio de Warner. Esto no es un montaje. Sucedió 10 minutos después de hablar con mi padre. Así que tuve un arcoíris para despedirme de él”, relató mientras mostraba a la audiencia una fotografía de la emotiva escena.

Poco después de hacer el anuncio, Ellen compartió una especial fotografía de ella y su padre. En la instantánea, aparece la comediante cuando apenas era una niña, sosteniendo una muñeca de juguete en sus brazos. Al lado, está su padre, vestido con un elegante traje oscuro y sosteniendo una pila de libros sobre sus piernas.

Aunque Ellen ha disfrutado de un gran periodo de felicidad en los últimos años, hubo un momento en su infancia que la marcó para siempre. Durante una reciente entrevista con la cadena ABC, la conductora reveló que fue gracias al divorcio de sus papás, que descubrió lo importante que podía resultar una sonrisa:

“Creo que esa fue la primera vez que me di cuenta del poder que el humor tiene. Sabes, mi mamá lloraba mucho por lo que sucedió, pero de un momento a otro yo podía hacerla reír. Es increíble lo que una sonrisa puede hacer por las personas”, explicó.