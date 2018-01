Camila Cabello y el beso que la ha inspirado a componer decenas de canciones

A sus 20 años de edad, Camila Cabello, como muchas chicas, ha experimentado los altibajos del amor, vivencias que para ella son la inspiración perfecta para los temas que desde hace tiempo anhelaba cantar al público. La ex integrante de Fifth Harmony asegura tener en la aplicación de notas de su teléfono varias páginas llenas de ideas para canciones, la mayoría de ellas hablan sobre la mezcla de emociones que suceden cuando se vive un romance a esa edad y aún más de lo que se siente cuando esas ilusiones quedan atrás. Aunque sus fans cooperan con esa lista de pensamientos, algunos son propios y tienen como inspiración a un ex compañero de la escuela por el que Camila estaba completamente enamorada hace varios años.

Durante sus vacaciones invernales en la ciudad en la que pasó su infancia, Camila reveló que sólo una vez ha estado enamorada, pero esos recuerdos le han valido una infinidad de inspiraciones para escribir sus temas. "Era el chico con el que había estado obsesionada toda mi vida en la primaria", contó a The New York Times en el patio de la escuela Pinecrest, en donde aquel niño le dio su primer beso. El chico la había citado junto a las rosas del patio, un recuerdo que aún atesora a pesar de los años. "Me dio un beso en la mejilla, ¡y salí corriendo!", reveló en su plática.

Aunque Camila Cabello ya no es la misma niña de aquel entonces, confesó que aún siente lo mismo cuando una persona se acerca demasiado a ella. "Todavía trato de salir corriendo cuando alguien intenta besarme". Su reacción podría deberse a lo tímida que es en realidad, aunque no lo parezca. A pesar de su gran deseo de cantar frente a miles de personas, la joven originaria de Cuba y de padre mexicano, solía sentirse muy incómoda en las reuniones familiares en las que había mucha gente y música a alto volumen. "Era tan penosa que nunca pensamos que dedicarse a la música fuera una de sus pasiones", contó Sinuhe, madre de la cantante.

Camila convenció a sus padres de llevarla a una audición en The X-Factor, en una temporada que buscaba formar la contraparte femenina de One Direction. El resultado fue emocionante para ella, pues en poco tiempo ya era parte de Fifth Harmony junto a lly Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui y Normani Kordei.

El adiós a un sueño

Lo que al principio parecía un verdadero sueño hecho realidad para Camila, pronto se convirtió en algo menos agradable. Cabello trataba de ampliar sus horizontes musicales y tras su colaboración con Shawn Mendes en el tema I Know What You Did Last Summer, las otras chicas empezaron a tratarla diferente. Camila agregó que deseaba permanecer en el grupo y que incluso quería escribir canciones para Fifth Harmony, pero se lo negaron pues también buscaba lanzar un disco como solista a la par del trabajo con las chicas.

“Tenía curiosidad y quería aprender y vi a toda esta gente a mi alrededor haciendo música, escribiendo sus canciones y siendo libre”, contó sobre la separación. Al igual que a los fans del grupo, a Camila la tomó por sorpresa el comunicado que, en diciembre de 2016, anunció su salida del grupo. “Solo quería hacer eso y no iba a funcionar así”, agregó la joven con ascendencia latina que tiene en manos una prometedora carrera como solista.