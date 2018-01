Francisca LaChapel revela cuál es su único deseo para este 2018

Aunque muchas personas elaboran una larga lista de propósitos al iniciar el año, Francisca LaChapel solo tiene un importante deseo que le gustaría hacer realidad en este 2018: encontrar el amor.

Así lo reveló la conductora durante una entrevista con el portal Mamás Latinas, donde explicó con humor que no ha tenido la mejor de las suertes en ese aspecto de su vida: “Para este año yo dije que todo lo quería más personal. Yo he hecho todo lo necesario para atraer el amor y la pasión. Todos mi pensamientos y mis ilusiones están alineados en eso”.

“Ni siquiera son muchas resoluciones, es solamente una. Mira, se la puse fácil a Dios y al universo, solo quiero una cosa”, comentó mientras comenzaba a tararear el clásico tema de la Marcha Nupcial. Sobre algún posible candidato para cumplir este cometido, Francisca comentó: “No hay. No, de verdad, ninguno”, aseguró con una sonrisa.

“Me encanta que me hagan esa pregunta porque siempre piensan que cuando uno trabaja en televisión existe una gran lista de hombres y galanes maravillosos. Que todos los días tengo que salir con seguridad porque todos los días vienen a buscarme y llegan flores. Claro que no señores, yo no he visto ninguno. No sé si es porque me la paso trabajando que no me doy cuenta, pero no. Cupido no está para mí ahora”, confesó.

¿Planes para ser madre?

Hablando del embarazo de su compañera Ana Patricia Gámez y sus planes para convertirse en madre en el futuro, LaChapel comentó: “Yo estoy muy feliz por ella, porque ahora voy a ser tía dos veces. Por Giulietta y ahora con el bebé que viene que aún no sabemos qué será. Yo me incluyo porque somos de la familia. Es una noticia que nos tiene muy felices a todos”.

“Pero no, no me ha motivado como a ser mamá tan pronto. Es un proceso muy largo. Primero el galán, luego la pedida de mano, después la boda y luego el hijo. Entonces, estamos algo lentos en el proceso, pero bueno, algún día” explicó con humor al portal.

Sin embargo, la modelo aseguró que tener un bebé es uno de sus sueños más grandes: “Desde siempre yo he manifestado mi deseo de ser madre. Ese es uno de los anhelos más grandes que tengo. Pero todo llega a su momento. Aún no es el mío, eso de salir con la pancita, bueno, además de la que te sale cuando tienes unas libras de más”, bromeó.