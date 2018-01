Michael Bublé y Luisana Lopilato comienzan este nuevo año con la que podría ser la mejor de las noticias tras un duro 2017. Según han informado diversos medios argentinos, el actor canadiense y la actriz argentina podrían estar esperando su tercer hijo, aunque por el momento no se han pronunciado al respecto. De confirmarse la feliz noticia, la llegada del bebé podría colmar de felicidad al matrimonio, que ha atravesado recientemente una difícil etapa tras la enfermedad de su hijo mayor, Noah.

De acuerdo con Mitre, los artistas ya habrían revelado la noticia de su embarazo a su círculo más cercano. Luisana ha manifestado su deseo de convertirse en madre de nuevo hace unos meses y este medio ha recogido sus declaraciones en una entrevista: ''Me encantaría tener otro hijo porque ser madre es mi mejor papel. ¡Quisiera tener veinte hijos!''.

Hasta que llegue la confirmación oficial, estos orgullosos padres pueden presumir de sus dos pequeños, Noah de 4 años y Elías de uno. El mayor ha sufrido una mala racha ya que en noviembre del 2016 la pareja anunciaba que a su hijo le habían diagnosticado un cáncer de hígado. Sus padres se volcaron en su tratamiento y recuperación, cancelando sus respectivas agendas y, en el mes de noviembre, comunicaron que el pequeño habría conseguido superar la difícil enfermedad. "Quiero compartir con ustedes que gracias a Dios mi hijo está bien. Por supuesto que es un proceso largo, como todos saben. Noah tiene que seguir con controles. Pero estamos muy felices. Tenemos muchas ganas de pensar en el futuro, de ver a nuestros hijos crecer", confesó Luisana el pasado mes de abril durante la rueda de prensa de la película Los que aman odian, cuyo rodaje fue suspendido por la enfermedad de su pequeño.

"Fueron meses difíciles para nuestra familia. Todos nos acompañaron. La demostración de amor es increíble", dijo Lopilato, que añadió: "Lo único que me sostuvo fue la fe que tuve y creer en que Dios tenía un milagro. Me até a eso. Me puse fuerte en que mi hijo iba a estar bien. Transmitía eso a todos mis amigos y familia". La pareja se conoció a mediados de 2008, cuando ella acudió a un concierto del cantante en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. La actriz, que acababa de salir de una relación, rechazó una invitación del cantante a tener una cita, pero le prometió que en algún momento volverían a verse. Y así fue: ambos decidieron sellar su amor durante la primavera del 2011 con una triple boda, y la llegada de un tercer hijo supondría un motivo más de felicidad.