No creerás la edad de esta mujer que parece la hermana de sus siete hijos

Hay mujeres que poseen el verdadero secreto de la juventud y una de ellas es Jessica Enslow, de 43 años y madre de siete hijos que, a primera vista muchos pensarían que apenas ha cumplido los 20 años de edad. El físico de Jessica ha logrado dejar impactadas a miles de personas gracias a su cuenta de Instagram, en donde continuamente publica fotos junto a su hija, de quien parece más hermana que mamá.

Es ahí en donde Jessica presume de su cuerpo, un físico envidiable que ha logrado obtener a base de mucho esfuerzo. Tras haberse convertido en madre por séptima ocasión, puso un alto en su rutina relajada para iniciar una más activa. Fue entonces cuando se metió de lleno a clases de fitness, dando como resultado una apariencia jovial que también le generó miles de seguidores en la red social.

La historia que esta mujer ha contado a través de sus fotografías, parecería bastante familiar para muchas otras. Cuando tenía entre 20 y 30 años, padecía de problemas de sobrepeso que se incrementaron cuando dio a luz a su segundo bebé, y aunque la llevaron a una depresión por su apariencia, no hizo nada al respecto para mejorarla. Todo cambió cuando tuvo a su sexto hijo, ahí comenzó a correr en una caminadora en casa y a hacer abdominales para eliminar las libras extras de su cuerpo.

El resultado era visible, pero no tan parecido a lo que muestra hoy en día. Jessica explica que su alimentación también cambió considerablemente y ahora lleva una dieta equilibrada que la ayudó a recuperar un peso ideal y a alcanzar las medidas que siempre había deseado.

Aunque a diario recibe comentarios de lo motivacional que resulta su historia o lo mucho que sus fotos inspiran a madres de familia al rededor del mundo, Jessica asegura que no trata de convertirse en un ejemplo a seguir y que lo único que buscaba con las publicaciones que hace en Instagram, era compartir su historia de éxito.

¿Su secreto?

El camino no fue nada sencillo, pero Jessica tenía una meta fija y no descansó hasta llegar a ella. Ahora, gracias a su buena forma física, se siente mucho mejor por dentro y por fuera. Y cada vez que alguien le pregunta sobre su secreto para mantenerse joven y lucir mejor que nunca, ella no duda en recomendar una serie de ejercicio constante al igual que una buena alimentación. Ella sabe que al principio no será nada sencillo, por eso recomienda a las personas que llegan a toparse con su historia, que no intenten cambiar de un día para otro su vida inscribiéndose a un gimnasio en donde no saben utilizar bien los aparatos o a clases de gimnasia que suelen ser un poco más avanzadas para los principiantes. En su lugar, deben hacer pequeñas modificaciones que poco a poco los llevará a lograr sus metas.

