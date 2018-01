Barack Obama y la divertida anécdota del baile con su hija Sasha en un concierto de Prince

Aunque durante ocho años fue el hombre más poderoso del mundo con su puesto como Presidente de Estados Unidos, Barack Obama aún debe lidiar con los detalles de ser el padre de dos hijas en plena adolescencia. Por ello es que sabe a la perfección cómo se sienten algunos hombres cuando las mujercitas del hogar de pronto se avergüenzan de ellos, en especial al momento de mostrar sus mejores pasos en la pista de baile. Su experiencia como padre de familia le ha hecho comprender cómo es que debe moverse cuando debe bailar con sus hijas Malia o Sasha, y para probar que su técnica es un éxito, recordó un momento muy especial junto a Sasha en un concierto de Prince.

"Esto fue probablemente tres o cuatro meses antes de que él falleciera y Prince le pidió a Sasha que subiera al escenario y bailara, y ella es una bailarina excelente", relata el esposo de Michelle Obama en un adelanto de su entrevista con David Letterman, quien está por estrenar su nuevo programa en Netflix, My Next Guest Needs No Introduction. "Entonces Sasha me subió a mí, algo que me sorprendió porque siempre se burla de mi forma de bailar, y es que tengo los típicos movimientos de baile de papá", continuó alegre.

En aquella ocasión en la que Sasha y Barack bailaron sobre el escenario, él sabía lo fácil que resultaría avergonzar a su hija si sacaba los pasos de baile de los que antes hablaba. Por ello improvisó un paso que llama stay in the pocket, el que lo obliga a mantenerse en su lugar y a no tratar de experimentar movimientos por muy adecuados que parezcan en su mente.

Un tip para los papás

Por fortuna, su paso dio resultado porque ahora es una gran anécdota que no sólo cuenta por el buen recuerdo que tiene con su hija menor, sino también porque se ha convertido en su mejor tip para los hombres que no salen airosos cuando intentan bailar en público. "Tienes que aplicar el stay in the pocket. Creo que todos aquí conocen a algún papá que prueba cosas que realmente no sabe cómo hacer, de ahí que empiecen a lanzar patadas de karate y todas estas cosas", explicó orgulloso de su descubrimiento.

De aquel momento en el que Barack y Sasha coincidieron con Prince no hay un video que demuestre los pasos de baile del ex Presidente. Pero una imagen del entonces fotógrafo de la Casa Blanca, Pete Souza, es la prueba de que padre e hija se divirtieron a lo grande junto a una leyenda musical. La foto, con una esperada iluminación púrpura, capta a Barack muy concentrado intentando no moverse de su lugar, mientras Sasha aparece bailando con los brazos en al aire y en su rostro se alcanza a notar una gran sonrisa.