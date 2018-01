Sofía Vergara publica un divertido video 'secreto' de Joe Manganiello

Al parecer el característico sentido del humor de Sofía Vergara nunca descansa. La actriz de 45 años le jugó una inocente broma a su esposo Joe Manganiello y capturó el momento en un divertido video. A pesar de las amenazas del protagonista de True Blood, la guapa colombiana compartió el hilarante video con todos sus seguidores de Instagram.

En el clip, Sofía trata de tomarle una fotografía al actor, quien se rehúsa a voltear a la cámara al sospechar que su esposa está grabando un video: “Vamos, tienes que hacerlo”, le dice la actriz a su marido: “Estás grabando esto. Sé que lo estás haciendo”, a lo que Vergara contesta molesta: “¡Ya te dije que no! Vamos, solo quiero tomar una foto tuya”.

Incrédulo, Manganiello vuelve a discutir: “Si no lo estás haciendo, ¿por qué me haces tantas preguntas justo ahora?” Sé que me estás grabando”, comenta con una sonrisa nerviosa: “Solo estoy intentando tomarte una fotografía. Voltea y posa para mí”, exige Sofía con ternura.

“Acabo de posar para ti durante cinco minutos”, contesta el apuesto actor: “Voltea una vez más, por favor. Una pose sexy”, insiste la protagonista de Modern Family. Conmovido, Joe accede a mirar a la cámara una vez más, aunque no logra mantener la compostura ni un par de segundos: “Me estás haciendo reír”, acusa a Sofía: “Ni creas que vas a publicar esto, así que no importa lo que haga”, amenaza el actor.

“¡Solo posa!”, grita molesta la actriz: “¡No!”, responde desesperado su esposo, quien se toma la cabeza con las manos al darse cuenta de que nada hará desistir a su esposa, quien finalmente logró su cometido de sacar de quicio al actor: “Lo publiqué”, escribió Vergara con humor junto al video que ya ha obtenido más de un millón y medio de reproducciones.

Dos años de amor y risas:

No cabe duda de que el gran sentido del humor que existe entre la pareja es una de las claves para que su relación siga tan fuerte como el primer día. El pasado mes de noviembre, la pareja celebró su segundo aniversario de bodas demostrando lo enamorados que están el uno del otro. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una fotografía del día de su boda acompañada de un breve pero romántico mensaje: “Te adoro Joe ¡Feliz aniversario!”, escribió junto a la postal.

Por su parte, Manganiello tuvo un lindo detalle al dedicarle una frase a su esposa en español, su idioma natal: “¡Feliz segundo aniversario amor! Eres mi todo”, escribió junto a una imagen en la que aparece la pareja bailando.