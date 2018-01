Fernanda Castillo sobre su amistad con Angelique Boyer: 'Somos hermanas'

La amistad que Fernanda Castillo y Angelique Boyer sostienen desde hace siete años parece crecer un poco más cada día. Durante el estreno de la cinta Sin Filtro, la actriz habló del especial lazo que ha creado con la protagonista de Abismo de Pasión desde que coincidieron en el set de grabación:

“Nos hablamos diario, somos hermanas y la verdad es que el hecho de que ella esté aquí, se regresó de viaje para venir y estar en un momento tan importante conmigo. Así que me siento muy afortunada de tenerla en mi vida”, explicó a las cámaras de Cuéntamelo Ya.

Sobre la forma en que han mantenido a flote su amistad a pesar de sus apretadas agendas, la actriz de 35 años comentó: “Pues quiere decir que hemos seguido creciendo como artistas, pero la verdad es que cada vez lo que más me importa es que hemos seguido unidas. Yo la conocí en Teresa y a partir de entonces somos una sola persona. Es mi familia. Entonces, saberla aquí compartiendo este éxito conmigo como yo he compartido los suyos me hace sentir muy bendecida”, explicó.

La amistad de Fernanda y Angelique creció hasta tal punto, que hace algunos años decidieron vivir juntas durante una temporada: “Nos vemos poco porque las dos estamos trabajando o viajando, pero ella es una de las bendiciones más grandes de mi vida. Somos muy felices de contar la una con la otra”, comentó al programa Suelta la Sopa.

Sobre la forma en la que lograron vivir en armonía, Fernanda comentó: “No hay más regla en esa casa que: ‘Yo te respeto, tú me respetas. Yo te quiero y te cuido’. Las dos tratamos de hacer el mayor esfuerzo por vernos y estar la una con la otra”, explicó la actriz hace un par de años.

A principios del año pasado, las amigas compartieron una fotografía en redes sociales mostrando su increíble figura en traje de baño. Las guapas actrices disfrutaron de unos días de descanso en Huatulco, donde aprovecharon para relajarse y poner una breve pausa a sus apretadas agendas de trabajo.

Un 2018 lleno de nuevos retos:

En 2017, Fernanda Castillo tuvo que despedirse de uno de los personajes que más satisfacciones le ha traído a su carrera: Mónica Robles. Después de trabajar durante 5 años en la exitosa serie El señor de los cielos, la actriz cerró un importante ciclo y al mismo tiempo comenzó una nueva etapa en su carrera.

“Hace 5 años hice casting para un personaje que cambió mi vida y mi carrera. Esta noche me despido de ella con todo el amor y agradecimiento que existe en mi alma”, escribió el pasado mes de noviembre: “Tener que decir adiós ha sido uno de los procesos más tristes que he vivido, pero hoy decido quedarme solo con todo lo maravilloso que ella me regaló. Me voy llena de agradecimiento y de lecciones”, comentó en redes sociales.