Elsa Pataky sobre trabajar con su esposo, Chris Hemsworth: 'El reto se vuelve más grande'

Por primera vez el actor Chris Hemsworth y su esposa Elsa Pataky trabajan juntos en una película y en esta ocasión lo hacen igualmente como pareja. HOLA! US habla en exclusiva con Elsa, y entre otras cosas, nos confiesa el reto que significó trabajar con su esposo por primera vez en una cinta tan dramática, precisamente en los papeles de marido y mujer.

12 Strong está basada en hechos reales que han sido dados a conocer recientemente para narrar la historia de 12 soldados norteamericanos de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, encabezada por el capitán Mitch Nelson (Chris Hemsworth) enviados a una misión extremadamente peligrosa a escasos días de los atentados ocurridos el 11 de septiembre de 2001. Estos héroes, quienes hasta hace poco eran anónimos, dejaron atrás a sus familias para luchar contra los responsables del suceso que marcó la vida de millones de personas en un día que nadie ha olvidado.

Elsa, es casi un hecho que todos los adultos de esta época sabemos dónde estábamos el 11 de septiembre del 2001, ¿dónde estabas tú y cómo recuerdas ese día?

Estaba viajando en el auto, íbamos al sur creo, alguien nos envió un texto que había pasado un ataque terrorista en Nueva York, nos paramos en el primer bar para ver las escenas en TV y todos estábamos en shock. Todos ahí pensábamos que esto era falso, no sabíamos qué decir. Yo creo que hoy en día todos recordamos esos momentos de tanto dolor, ver a la gente tirarse de los edificios… La verdad que fue duro y es verdad, seguro que todo mundo recordamos donde estábamos ese día.

Y ahora que has participado en esta cinta donde se presentan por primera vez estos sucesos, ¿qué significa hacerlo a lado de tu marido por primera vez en una historia tan dura?

Justo eso me atrajo mucho, la verdad. Es un historia fuerte y de la vida real, muy interesante de trabajar. Además basada en eventos que no todo mundo conoce, todo esto sucedió justo después del 9/11 y considero importante que la gente lo debe saber. Es una historia sumamente heroica y respecto a mi papel, me gustaba interpretar y representar a todas esas mujeres que también se la juegan dejando ir a su marido sin saber qué va a suceder con ellos. Quedándose solas con los hijos sin tener claro si sus esposos van a volver algún día. Es muy duro y de verdad fue importante rendirles honor.

¿Cómo te preparas para un papel así?

Leí mucho, estudié también, pero al final soy madre y soy mujer, y sé lo que se siente cuando mi marido se va por un tiempo, cuando tiene que trabajar, obvio no se compara a esto, pero por lo mismo no me puedo imaginar lo que estas mujeres deben de pasar cuando sus esposos sacrifican tanto y ellas los tienen que apoyar. Nunca nos enteramos de lo que pasa con ellas y con sus hijos, ni cómo se sienten.

¿Podrías vivir en una situación así, que tu esposo perteneciera a las fuerzas militares?

Yo no creo, por eso las admiro muchísimo más, por eso mismo estas secuencias de actuación entre Chris y yo de verdad han sido muy duras. No me puedo imaginar lo difícil que es para ellas. Y bueno, cuando se casan muchas saben qué tienen que sacrificar y eso para mí es digno de admirarse.

¿Fue difícil trabajar con tu propio esposo por primera vez además en un papel precisamente de pareja bajo un guión tan fuerte?

Él me hizo trabajar mucho, eso es lo que hacemos cuando trabajamos juntos… (ríe). La verdad fue muy agradable trabajar con él, porque creo que estando juntos sacamos lo mejor el uno del otro. Aunque así el reto se vuelve más grande, pero igual fue una situación gratificante porque dejamos a los niños para poder concentrarnos en el trabajo, que es lo que más nos gusta y además es nuestra pasión. Hacer un papel (romántico) que dentro de lo que cabe no nos costó mucho trabajo… (ríe). Fue muy interesante, lo pasamos muy bien, ojalá lo podamos hacer otra vez.

El actor Chris Hemsworth, por su parte, aseguró con una sonrisa: "No necesitamos ningún tiempo de preparación para formar nuestra química". "Hemos tenido siete años y tres hijos de experiencia. Estoy muy orgulloso del trabajo de Elsa en la película".

