La emotiva felicitación de Alan Tacher a su hijo en su cumpleaños 14

Alan Tacher envió una emotiva felicitación a su hijo Alex este miércoles con motivo de su cumpleaños número 14. Para celebrar, el conductor y su familia organizaron una pequeña cena a la que asistieron algunos amigos del adolescente que cada día luce más grande.

A través de su cuenta de Instagram, Alan compartió una fotografía en la que aparece sonriente junto a Alex: “¡Muchas felicidades hijito mío! Felices 14 años. Gracias por ser mi compañero de tantas aventuras y emociones. Gracias por ser un hijo ejemplar y con un gran corazón. ¡Gracias por ser único!", escribió junto a la linda postal.

Una publicación compartida por Alan Tacher (@alantacher) el Ene 10, 2018 at 6:20 PST

Los últimos meses han sido muy importantes para el hijo del conductor, pues el pasado 20 de diciembre celebró su Bar Mitzvah, festividad que dentro de la religión judía representa el pasar de ser un niño a un adulto. La celebración que se llevó a cabo en un templo de Miami contó con la presencia de los seres queridos del adolescente, incluida su madre.

A la ceremonia asistió la ex esposa del conductor, Silvana Lois, madre de sus primeros tres hijos y su actual esposa, Cristina Bernal, de 36 años. Sobre la relación que guarda la mamá de Alex con su pareja, Tacher comentó a TV Notas: “Tienen una relación cordial. Ambas se saludan con respeto, son educadas y no hay problemas entre nosotros. Cada uno vive su vida y la respetamos, no tendría porque ser de otra manera”.

En distintas ocasiones, Alan ha demostrado la increíble relación que tiene con sus hijos, ganándose el cariño y admiración de cada uno de ellos. A mediados de diciembre, Tacher compartió una fotografía de uno de los juegos de basquetbol de su hijo Alex: “Gran foto del juego de ayer de mi Alex. Gran partido hijito lindo. ¡Seguimos invictos!”, escribió junto a la postal.

Un padre amoroso:

Recientemente, Alan Tacher recibió un emotivo detalle de parte de su hija Nicole, quien decidió escribirle un lindo mensaje a forma de agradecimiento por todo lo que el conductor hace por su familia. Orgulloso, el padre de cuatro hijos compartió el mensaje que le robó el corazón en su cuenta de Instagram:

“Hola papá, espero no haberte despertado, ¡no era mi intención! Solo pasaba por aquí para decirte que te amo mucho y que estoy muy agradecida por todo lo que haces por mí. Soy muy afortunada de tener un padre tan increíble”.

“Sé que a veces peleamos mucho, pero pase lo que pase quiero que sepas que estoy muy consciente de que haces tu mejor esfuerzo y que lo aprecio muchísimo. Sé que trabajas muy duro y todo eso me inspira a ser una mejor persona. Soy lo que soy el día de hoy gracias a ti papi. Te amo hasta las estrellas”.