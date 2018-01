Myrka Dellanos revive la triste historia con la que se une al movimiento #MeToo

No ha sido fácil para Myrka Dellanos desenterrar un capítulo de su pasado que pretendía olvidar desde hace mucho tiempo; sin embargo, la decisión de fortalecer el movimiento #MeToo con el que las celebridades buscan terminar con el acoso y la discriminación, la motivó a compartir su historia. Con la esperanza de que sus palabras ayuden a otras mujeres a no quedarse calladas, así como demostrarles que sin importar la circunstancia, es posible sanar y recuperar la alegría de la vida.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión es una de las últimas famosas en unirse a la larga lista de las revelaciones que desde hace un par de meses han sacudido al mundo del espectáculo. La carta abierta no sólo la ayudó a desahogar los sentimientos que había guardado desde hace casi una década, y aunque había pasado mucho tiempo, le resultó difícil abrir su corazón. "Debatí internamente en publicar esto por el riesgo de abrir viejas heridas. Pero, el abuso sexual y el maltrato a las mujeres es un problema enorme del que siento la responsabilidad de decir #MeToo", inició Myrka su relato.

"Apoyo a todas esas mujeres que han sufrido de abuso o que han sido tratadas de forma más baja de lo que merecen; mujeres que han sufrido de abusos en el entretenimiento y en todos los reinos de la sociedad, desde los horrores del tráfico de personas hasta aquella chica sexy de la oficina que tiene un jefe que espera 'algo más' aparte de su trabajo para subir de puesto", continuó la ex conductora de Primer Impacto.

Myrka optó por escribir las palabras que salían de sus recuerdos y su corazón en lugar de grabar un video en el que relataría los altibajos que vivió hace poco menos de 10 años, cuando perdió contratos "millonarios" por ser parte de un escándalo de abuso físico en el que ella fue la víctima. Sin mencionar el nombre de su agresor, Dellanos se refería a la época de su matrimonio con Ulysses Alonso, que terminó luego de que la conductora alzara la voz para revelar los tipos de violencia a los que se enfrentaba en su propio hogar. "Aunque fue arrestado y declarado culpable con cargos, perdí contratos de trabajo porque fui ridiculizada a nivel nacional e internacional por los medios, sólo porque me atreví a llamar a la policía. Muy pocas personas acudieron a mi defensa. ¿Qué está mal con esta sociedad?", continuó.

A pesar de todo, Myrka salió adelante y convirtió ese terrible capítulo en una historia con la que intenta dar valor e inspiración a otras mujeres que podrían encontrarse en la misma situación. "He perdonado y salido adelante. No me considero una víctima, pero estoy brazo con brazo con las mujeres que hoy sufren alguna clase de abuso [...] y tienen la presión de quedarse calladas y mantener su dolor y aislamiento", expresó además de ofrecer a sus seguidores que si conocen a una mujer que pase por una situación parecida, le envíen un mensaje directo para tratar de ayudarla.

Parte del movimiento 'Time's up'

Myrka hizo esta reveladora publicación un día después de la ceremonia de los Golden Globes, una gala a la que los nominados e invitados asistieron vestidos de negro para exponer su desacuerdo con las injusticias en Hollywood. La conductora de ascendencia cubana no se quedó atrás y publicó su menaje junto a una fotografía en la que posa con un vestido negro. "Debemos seguir adelante, hombres y mujeres para forjar una mejor sociedad". Para concluir su mensaje, Myrka volvió a animar a las mujeres a que hablen y se levanten en contra de estas injusticias.