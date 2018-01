Una pista más de que Maluma y Natalia Barulích son más que amigos

Aunque Maluma ha confesado en distintas ocasiones que le sería muy complicado sostener una relación amorosa debido al increíble momento profesional que atraviesa, un curioso detalle que algunos de sus seguidores percibieron en redes sociales ha revelado una pista sobre la mujer que podría haberle robado el corazón al cantante colombiano.

Durante meses, el intérprete ha sido relacionado con la modelo de origen croata Natalia Barulích, quien apareció en el video musical de la exitosa canción Felices los 4. Desde entonces, la virtual pareja ha sido captada en un par de ocasiones disfrutando de su compañía, una de ellas durante el evento Global Gift Foundation, organizado por Eva Longoria el pasado noviembre.

Ahora, un adorable personaje ha sido el responsable del resurgimiento de los rumores sobre una posible relación entre el cantante y Barulích. Desde el pasado 25 de diciembre, tanto Natalia como el cantante han compartido fotografías en Instagram junto a una pequeña perrita, que responde al nombre de Julieta.

A pesar de que en ninguna de las imágenes aparece la pareja junto a la cachorrita, un pequeño detalle ha revelado se trata de la misma mascota, quien inclusive tiene su propio perfil en la popular red social.

El pasado 31 de diciembre, la cuenta compartió una fotografía de la linda perrita en la que aparece las manos de un hombre, cuyos tatuajes coinciden con los que el intérprete de Corazón tiene en su brazo izquierdo: “Papá, hace frío afuera”, se puede leer al pie de la linda postal.

Al parecer, Julieta fue un regalo que la pareja se hizo en Navidad, pues en la primera fotografía donde aparece la cachorrita Pomerania el Pretty Boy escribió “Gracias Santa” junto a la postal. La última imagen protagonizada por Julieta fue compartida por Natalia el día de ayer, en la que aparece sonriente cargando a la perrita. Por su parte, Maluma compartió una fotografía con ella el pasado lunes, lo que significaría que la pareja está constantemente en contacto.

En busca de formar una familia:

Aunque por el momento Maluma solo es responsable de cuidar a sus peludos compañeros, recientemente confesó que le gustaría convertirse en papá muy pronto: “Me encantaría tener una familia. Tener muchos hijos, quiero ser un padre joven. Eso sí, no quiero esperar mucho tiempo, los quiero disfrutar, quiero disfrutar a mis hijos. Esos son los planes, aunque por el momento no. Solo niños ajenos”, bromeó en referencia a sus sobrinos Romeo y Apolo.

Al describir a la chica de sus sueños, el colombiano comentó a una televisora argentina: “No tiene que ser una mujer hermosa, aunque si lo es la recibiría con los brazos abiertos. Pero bueno, yo creo que debe ser alguien que te quiera en todo momento, cuando estás arriba y cuando estás abajo. También debe ser una motivación, alguien que te ayude a superarte”, explicó a la presentadora Susana Giménez.