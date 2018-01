J Balvin y su sorprendente cambio de look que lo regresó a sus inicios musicales

J Balvin es un personaje camaleónico que se reinventa cada que la persona del otro lado del espejo lo motiva a intentar un cambio. A mediados de noviembre, el cantante sorprendió a todos cuando mostró su melena teñida de un tono amarillo muy poco discreto que dividió la opinión de sus seguidores. Con ganas de intentar algo similar para dar la bienvenida al año, Balvin cambió el color amarillo por uno anaranjado que parece que no le agradó del todo, pues un par de días después, vuelve a sorprender con un cambio de look, esta vez con un rapado total.

De un momento a otro, J Balvin apareció con su melena recortada al ras, un estilo que trajo varios recuerdos a sus seguidores, pues luce como en la época en la que apenas se daba a conocer entre sus seguidores de todo el mundo. Para lucir este cambio, posó con un par de gafas oscuras que le permitieron mostrar su perfil de manera más natural, sin los tintes de fantasía por los que ha apostado en los últimos meses, pues antes de probar con el amarillo y el anaranjado, portaba orgulloso un estilo multicolor en el que también destacaban el verde y el azul.

Su nueva apariencia podría deberse a los próximos conciertos que tiene en puerta con el Energía Tour, una gira que lo llevará a Londres, París y Ámsterdam. El cantante, sin embargo, no ha hecho comentarios al respecto de este nuevo look y del que ha sacado provecho para publicar varias fotografías que no han hecho más que cautivar a sus más de 19 millones de seguidores en Instagram.

El cantante colombiano reveló su nueva apariencia pocas horas después de contar en un video lo feliz que se siente por salir de fiesta por las calles de Medellín y escuchar la música que hace. "Salí de fiesta, por ahí a bailar un rato, cosa que muy pocas veces hago. Fuera de ver la bendición de escuchar tantas canciones sonando en la discoteca, agradezco mucho que las personas valoren a la persona", dijo conmovido de ver los alcances que tienen su ritmo y su voz, pues lograron que la gente lo identificara de forma positiva. "Estoy muy agradecido por eso, por las palabras que me decían ayer, que van más allá de la música", agregó.

Uno de los favoritos de Obama

El trabajo de J Balvin no sólo lo reconocen sus fans latinos, también es algo que admira el ex Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien incluyó en su lista de canciones favoritas de 2017 el tema Mi Gente, que Balvin canta junto al francés Willy William. "Durante mi presidencia empecé la tradición de compartir mis listas de libros y música favorita", escribió el esposo de Michelle Obama el último día del año, enlistando en el número uno la canción del reguetonero. "Son canciones que me hicieron mover e historias que me inspiraron. Espero que las disfruten", continuó Barack antes de compartir los títulos de los trabajos líricos y literarios que lo acompañaron en su primer año como ex mandatario.

