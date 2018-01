Ana Patricia Gámez, emocionada por escuchar el latido del corazón de su bebé

La presentadora Ana Patricia Gámez arrancó el 2018 con el pie derecho, pues reveló el pasado lunes 8 de enero que estaba esperando a su segundo bebé con su esposo, Luis Carlos Martínez. La conductora de Despierta América hizo el anuncio durante el show matutino de Univision y horas después publicó en sus redes sociales un video de cómo le dio la noticia a su familia, así como la fotografía de su ultrasonido, en el cual vivió un emocionante momento, pues escuchó los latidos del corazón de su bebé.

Ana Patricia, quien es madre de la pequeña Giulietta, de dos años de edad, subió a su cuenta de Instagram una imagen mostrando su pancita de tres meses e invitó a sus seguidores a ir a su canal de YouTube para ver un video, donde contó todos los detalles de su segundo ultrasonido. “Fue súper emocionante escuchar su corazón, esta fue la primera vez. En la anterior prueba, no se oyó porque era de otro tipo”, explicó la ex reina de belleza. “Vi su cuerpecito formado, sus manitas, sus piernitas. Me dijo la enfermera que era un bebé muy grande para el tiempo que tengo, pero dentro de lo normal”.

Ana Patricia añadió que no se acordaba que tenía este ultrasonido programado y que por ello, su esposo no la acompañó. Así que tan pronto salió del examen médico, le escribió para contarle sobre lo que había visto en el monitor del hospital. También detalló que está ansiosa por saber el sexo de su bebé y que le hicieron una prueba de sangre, la cual determinará si Giulietta tendrá un hermanito o hermanita. Los médicos le entregarán los resultados en una o dos semanas y prometió a sus seguidores que los mantendría informados.

¿Cómo se dio este segundo embarazo?

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 explicó en el mismo video que en 2016, cuando su hija había cumplido un año de edad, ella y su esposo trataron de tener un segundo bebé, y tras intentarlo por seis meses, no hubo éxito. A pesar de esto, la pareja no se rindió y sus planes eran que, tan pronto ella terminara con su participación en el programa Mira Quién Baila (MQB), buscarían de nuevo al bebé, pero ¡oh sorpresa! Ella quedó embarazada durante la temporada del show.

“Ahora pienso y digo: ‘Dios mío, con tanta vuelta y cosa qué hice, los nervios que yo sentía en la panza antes de hacer cada truco’. Diosito me cuidó a este bebé, era para que yo estuviera aquí y creciera como lo está haciendo”, reflexionó Ana Patricia sobre su actuación en el concurso de baile, donde quedó en segundo lugar.

Después de MQB, contó que se hizo varias pruebas caseras en la semana de Acción de Gracias y que todas salieron positivas. Justo en la cena de Thanksgiving, Ana Patricia reveló la buena nueva a su familia con unas simpáticas camisetas que mandó a hacer. Sobre los síntomas que está experimentando, señaló que ha padecido de mareos y baja presión, pero sobre todo somnolencia. “Me mata el sueño, y me siento súper mal, porque no me puedo llegar a dormir como antes, tengo que cuidar a mi hija”.