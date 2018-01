Ricky Martin y Jwan Yosef se han casado

Ricky Martin y su pareja, el artista plástico Jwan Yosef se han casado. Como HOLA! US ha podido saber, el cantante y su prometido contrajeron matrimonio en estos días, aunque todavía no han realizado la esperada ceremonia.

Las sospechas de la unión comenzaron cuando, en una entrevista a E! Entertainment durante la presentación de la serie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, el intérpete se refirió a Yosef como “su esposo", lo cual obligó a que se le preguntara si ya había tenido lugar el enlace, a lo que el boricua contestó:

“Soy un esposo. Vamos a tener una gran fiesta en un par de meses, les dejaré saber. Firmamos, dijimos nuestros votos, juramos todo y firmamos todos los papeles que teníamos que firmar”, comentó al portal.

VER GALERÍA

Durante una visita al programa The Ellen DeGeneres Show, el cantante de 46 años reveló que se había comprometido con su pareja: “Me arrodillé y saqué una pequeña caja de metal. La tenía en una pequeña bolsa de terciopelo y en lugar de decir: ‘¿Te quieres casar conmigo?’ le dije: ‘¡Te tengo algo!’, estuvo muy mal”, confesó Ricky apenado.

VER GALERÍA

“Yo dije: ‘Quiero pasar mi vida contigo’, y el me contestó: ‘¿Cuál es la pregunta?’, a lo que respondí: ‘¿Te casarías conmigo?’, Eso fue todo, fue muy hermoso”, explicó el intérprete, quien tuvo que procesar por un momento la situación para darse cuenta de que Jwan había dicho que sí.

El pasado mes de noviembre, el intérprete de Vente pa’ ca charló con la revista HOLA! US sobre los planes que tiene para su espectacular boda: “Cuando me case, quiero gritar desde el techo. Lo he dicho en muchas entrevistas: mi boda durará tres días y todo mundo se enterará”, explicó.

VER GALERÍA

Sobre la ubicación de la boda, Martin dijo: “Bueno, no creo que pueda ser en Puerto Rico, porque la familia de mi compañero está en Siria. A menos que las cosas cambien, no podría invitar a su familia. Veremos dónde vamos a hacerlo, pero ciertamente será una boda dónde estaré vestido de blanco, descalzo, en la orilla del mar y en mi tierra. Entonces me casaré en varios países, pero definitivamente será en Puerto Rico, debe suceder”, comentó en aquel entonces.

Más notas como esta:

Ricky Martin y su gran deseo familiar: 'Quiero cuatro pares más de gemelos'

Los Martin Yosef celebran el Año Nuevo con su foto más estilosa

Su hogar en Beverly Hills:

Ricky y Jwan abrieron las puertas de su increíble casa en California para darle un vistazo a sus seguidores del lugar que con mucho cariño han convertido en su hogar. Según ha detallado la pareja a la revista Architectural Digest, la búsqueda de su nueva residencia duró tres días y que de forma curiosa, terminaron comprando la primera casa que visitaron:

“Estábamos considerando vivir en Londres o en Nueva York, pero luego decidimos alquilar en Los Ángeles durante un mes para sentir el ambiente. Este lugar nos tomó por sorpresa, no encantó. Al final del mes, sabíamos que queríamos estar aquí”, explicó el artista plástico.