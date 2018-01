¿Notaste este cambio que Francisca LaChapel hizo en su imagen?

Para Francisca LaChapel no hay nada más importante que su salud. Es por eso, que la conductora de 28 años decidió someterse a un pequeño procedimiento quirúrgico para remover un lunar que la había acompañado durante toda su vida.

Durante una pequeña cápsula emitida en el programa Despierta América, la presentadora reveló los motivos detrás de su operación: “Muchos se han dado cuenta que ya no tengo mi lunar, el que tenía en el pecho. Los que sospechan me han preguntado si me lo quité y cuál fue la razón. Lo hice por cuestiones de salud”, explicó en el pequeño video.

“Una vez hicimos un segmento en este programa que se trataba de los lunares y un doctor me recomendó que no era necesario tenerlo, que me lo podría quitar. Como ustedes saben, a veces los lunares con el tiempo cambian. A mí, de repente me dolía y en algún momento sentí que creció un poquito más de lo normal, entonces me quité el lunar, le hicieron exámenes y todo está bien”.

Sin embargo, Francisca reconoció que hecha de menos su peculiar marca: “Debo confesar que lo extraño. Desde que tengo uso de razón lo llevaba conmigo. La verdad es que a mí se me hacía bonito. Me encantaba. Se me hacía algo muy distinto. Era como: ‘Francisca LaChapel, la del lunar en el pecho’, algo más o menos así. Pero bueno señores, la salud es primero y hay que prevenir antes que lamentar”, aseguró con una sonrisa.

Su rutina de belleza:

Recientemente, la guapa dominicana habló la evolución que sufrido su rutina de belleza con el paso de los años: “Ha sido un cambio muy drástico de belleza desde mi adolescencia hasta ahora. Yo era muy básica, no me maquillaba para nada. Simplemente me ponía unos jeans una blusita y era todo”, comentó a People en Español.

“Lo único que siempre usaba era un delineador negro debajo de los ojos. Era un consejo de mi mamá, me decía que eso hacía que mis ojos se vieran más grandes. Para mí eso era lo más maquillada y arreglada que yo podía estar. Ahora por lo que hago, he tenido que ir evolucionado y atreverme más con el pelo, las extensiones, las pestañas, el rubor y mucho cuidado con la piel para verte siempre bonita”.

A pesar de haber ganado un certamen de belleza, Francisca reconoció que tiene inseguridades como cualquier otra persona: “Todos las tenemos, somos seres humanos y siempre lo he dicho abiertamente. Cuando yo gano Belleza Latina, la crítica de la gente me hizo sentir como un monstruo. Afortunadamente lo superé con mucho amor, con mi familia y con el cariño de la gente”, explicó.