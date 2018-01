Otro bebé, el anhelo más grande de Adamari López

Adamari López tiene un propósito muy especial para este 2018. Luego de vivir un inolvidable cierre de año en compañía de su familia, la presentadora de Un Nuevo Día se tomó unos días para consentirse en un spa y comenzar con los preparativos de uno de sus anhelos más grandes: convertirse en madre nuevamente.

Así lo reveló la actriz a través de un video que compartió en redes sociales: “¡Hola! Feliz año a todos. Aquí estoy comenzando el año dándome un tiempo para mí con un poco de acupuntura para armonizar mi cuerpo y empezar esta nueva etapa con mucha energía, con el cuerpo funcionando al cien por ciento. Hay muchas cosas por las que las que uno debe de estar bien”, comentó.

VER GALERÍA

“Ahora estoy en un Instituto Integrativo para tomar unas vitaminas, un suero para seguir reforzando el sistema. Aunque comencé el año con catarro, no puedo estarme enfermando, yo quiero estar bien. Quiero ver si papá Dios me regala la bendición de ser mamá otra vez, así que estamos preparando el cuerpo para cualquiera de esas situaciones”.

VER GALERÍA

Esta no es la primera vez que Adamari expresa su deseo de convertirse en mamá. Hace dos años, la presentadora confesó a la revista People en Español que ella y Toni Costa buscarían tener un segundo bebé para hacerle compañía a la pequeña Alaïa, su única hija: “Me encantaría tener la posibilidad y la dicha de darle un hermanito. Ojalá que venga este año o que por lo menos lo podamos encargar antes de que termine el año”, comentó a la publicación.

VER GALERÍA

Sobre la experiencia de ser madre, la actriz comentó: “Creo que ese ha sido el regalo más grande que esperaba que Dios me diera. Lo esperé por mucho tiempo, lo deseé y lo busqué. Finalmente, Dios me hizo ese regalo de vida. Estoy inmensamente feliz y todo ha sido diferente desde que Alaïa estaba en mi barriguita hasta verla el día de hoy”, explicó durante una visita al programa Don Francisco Te Invita.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

Adamari López y Toni Costa en sus vacaciones más divertidas por las montañas

Toni Costa se deshace en halagos para Adamari López: 'Te amo cariño'

Unas vacaciones inolvidables:

Adamari López y Toni Costa despidieron el año con unas increíbles vacaciones en las montañas de West Virginia, donde la pequeña Alaïa pudo disfrutar de su primera clase de esquí. Aunque en un principio la única hija del matrimonio sufrió un poco con la nieve, pasó un divertido rato en compañía de sus padres:

Una publicación compartida por Toni Costa (@tonicosta4) el Ene 6, 2018 at 8:43 PST

“Toni y yo hemos traído a esquiar a Alaïa, estamos muy emocionados. Lloró mucho al principio y creo que todavía sigue llorando un poco. Esta es la primera vez que toma clases, así que se sentía un poco insegura, además no conocía a la maestra. Poco a poco se ha ido adaptando. Es una experiencia super linda. Queremos repetirlo todos los años, pero poco a poco. No queremos forzarla y que esté llorando todo el tiempo. Nos gustaría que lo disfrute para que no le tenga miedo”.