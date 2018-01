¿Qué opina Oprah sobre los rumores que dicen que buscará la presidencia?

El discurso que Oprah Winfrey pronunció durante la entrega de los Golden Globes 2018 generó tanta emoción entre algunos de sus seguidores, que un rumor sobre una eventual candidatura de la presentadora a la presidencia de los Estados Unidos comenzó a circular en la red.

Luego de recibir el reconocimiento honorífico Cecil B. DeMille por su destacada trayectoria, la estrella de televisión comenzó a recibir distintas muestras de apoyo en redes sociales alentándola a competir por la silla presidencial en el 2020.

Aunque algunos medios internacionales informaron que la actriz estaba considerando esta posibilidad, fue la misma Oprah quien se encargó de aclarar los rumores asegurando que una candidatura no está dentro de sus planes para el futuro: “No va a suceder. Eso no pasará porque no es una de mis fortalezas”, comentó durante una entrevista a Entertainment Tonight.

“Mi fortaleza es unir a las personas, mi fuerza radica en conectar a las personas con las ideas. Mi fortaleza es permitir que la gente vea lo mejor de sí mismas, incluso en los peores momentos y circunstancias. Eso (la política) no es lo mío. No creo que sea algo que podría hacer bien”, aseguró.

La primera vez que surgieron rumores sobre la virtual candidatura de Winfrey fueron a raíz del triunfo de Donald Trump en las últimas elecciones. Durante una entrevista con Bloomberg Media, la presentadora fue cuestionada sobre la posibilidad de ingresar al mundo de la política:

“¿Alguna vez lo has considerado dada la popularidad que tienes? Aún no ha ocurrido que una mujer sea presidenta, pero… ¿crees que podrías ganar?”, a lo que Oprah contestó: “Nunca lo había pensado, ni siquiera una posibilidad. Me decía: ‘Oh caramba, no tengo la suficiente experiencia, no tengo tantos conocimientos’. Pero ahora, está claro que no se necesita experiencia gubernamental para ser elegido presidente”, explicó.

El conmovedor discurso de Oprah:

Diferentes celebridades se unieron durante la pasada entrega de los Golden Globes para apoyar a las distintas víctimas de acoso sexual que alzaron su voz durante gran parte del 2017. La conductora de 63 años se convirtió en una de las principales representantes de este movimiento, pues aprovechó su intervención en la ceremonia para enviar un importante mensaje a la comunidad de Hollywood:

“Sé que en algún lugar hay una pequeña niña mirando desde su casa cómo me convierto en la primera mujer afroamericana en tener este premio en las manos. Es un honor y un privilegio compartir esta noche con ellas”

“Quiero que todas las niñas que nos ven el día de hoy sepan que hay un nuevo día en el horizonte. Cuando todo esto finalmente termine, será porque un gran grupo de mujeres magníficas -muchas de ellas presentes en este lugar- y algunos hombres fenomenales, habrán luchado para asegurarse que nadie tenga que volver a decir ‘también me pasó a mí’”.