Georgina Rodríguez comparte la foto más bonita de su 'risueña' Alana Martina

¡Para comérsela! Así está la pequeña Alana Martina. Su orgullosa mamá ha publicado una foto en Instagram que no nos puede gustar más. Georgina Rodríguez ha capturado la sonrisa de su pequeña para desearnos una feliz semana. "Risueña de mi corazón", ha escrito junto a esta imagen que acumula más de 443.000 'me gusta' y casi 3.000 comentarios. A la modelo se le cae la baba con su la niña, que cumplirá dos meses de vida el próximo viernes, 12 de enero. Recientemente, contaba en sus redes sociales lo ensimismada que estaba con su bebé. "Su olor, sus ruiditos y que esté tan dormidita encima de mi... Me emboba y me vuelve loca de amor", publicó.

Risueña de mi corazón 💓 #FelizSemana🗓 Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el Ene 8, 2018 at 4:16 PST

Georgina ha dado la bienvenida al 2018 de la mejor manera posible, al lado de Cristiano Ronaldo. La pareja se ha vuelto inseparable y ha visto cómo su historia de amor se fortalecía con la llegada de tres nuevos miembros a la familia, los mellizos Eva y Mateo, y la pequeña Alana, su primera hija en común. "Los niños son nuestra alegría. Nos despertamos y lo primero que hacemos es abrazarlos y besarlos, cuidarlos y estar pendientes de todo. ¡Así durante todo el día!", explicaba la modelo en ¡HOLA! con motivo de la presentación mundial de su bebé. "Estoy muy feliz, rebosando amor por cada poro de mi piel", añadía.

Este año, Cristiano y Georgina planean casarse, según informa la prensa lusa, poniendo el broche de oro a una relación breve, pero muy intensa, que vio la luz a finales de 2016. Mientras tanto, seguirán recorriendo el mundo de la mano. Hace unos días, el futbolista llevó a su chica a Madeira para que conociera sus orígines humildes, una visita muy especial que la modelo compartió en Instagram junto a esta foto tomada desde la antigua casa de Cristiano.

La modelo no puede estar más orgullosa del futbolista, a quien dedicó recientemente estas palabras: "Orgullosa de ti. Por tu disciplina, por tu perseverancia, por no ser conformista nunca, por siempre querer más, por lo buena persona que eres, por lo feliz que te hace hacer feliz a los demás, por el gran corazón que tienes y por tus triunfos. Te mereces todo lo mejor del mundo".

Por cierto, al ver esta imagen de la pequeña Alana nos preguntamos... ¿a quién se parece? ¿A mamá o a papá? Georgina lo tiene bastante claro. "Yo creo que se parece a mí. Tiene mis cejas, mis ojos, mis orejas, pero nada más nacer la vimos igualita a Cristiano Jr. ¡Cambian tanto!", declaró en ¡HOLA!.