Jamie Dornan, de '50 Shades of Grey', tiene un talento oculto

Jamie Dornan ha cautivado a miles de chicas gracias a su interpretación como Christian Grey en la saga cinematográfica de 50 Shades of Grey. Su papel como el millonario apasionado que conquista a una chica tímida lo llevó a convertirse en uno de los actores más buscados por las mujeres, pero lo que pocas conocían era el talento oculto que tiene el actor y que parecía haber quedado en su pasado. Pero gracias a la nueva entrega de la historia de amor, Jamie tuvo oportunidad de demostrar que, además de las artes escénicas, sabe cantar muy bien.

VER GALERÍA

Esta semana se anunció la lista de canciones que acompañarán a la cinta 50 Shades Freed, la última entrega de la trilogía creada por E.L. James. La banda sonora cuenta con nombres conocidos, como Sia, Julia Michaels o Ellie Goulding, pero la sorpresa más grande fue ver entre los cantantes a Jamie Dunhan. De acuerdo a la lista, el actor y protagonista de la cinta canta una versión de Maybe I'm Amazed de Paul McCartney. Ni la melodía ni la voz de Jamie en este tema han sido escuchadas por el mundo , un momento reservado para el estreno de la cinta. A diferencia de esta canción, For You, la canción principal interpretada por Liam Payne y Rita Ora, ya es conocida gracias a los adelantos del largometraje. Con esta noticia, las fans del filme en el que también participa Dakota Johnson, tienen nuevas expectativas sobre el británico de 35 años de edad, quien además ha ganado seguidores por su trabajo como modelo.

Notas relacionadas:

- Fifty Shades of Grey: curiosidades de la vida de Jamie Dornan y Dakota Johnson

- Dakota Johnson, Chris Martin y el viaje a París que confirmaría su romance

Los fans de la historia han empezado a crear teorías sobre el momento en el que aparecerá la canción en la película. En esta parte de la relación entre Christian Grey y Anastasia Steele por fin llegará el gran día de su boda. Es justo ahí en donde los espectadores de la trama coinciden en que podrán escuchar la voz de Jaime cantando un tema tan romántico con el que los personajes sellarán su amor.

VER GALERÍA

Tiene un pasado musical



Antes de convertirse en el afamado actor que es hoy en día, Jamie Dornan fue parte de una banda de folk irlandés. El grupo de su juventud llevaba por nombre Sons of Jim y fue creado en 2002 junto a su amigo de la escuela, David Alexander. En su tiempo, los dos chicos explicaron que habían elegido ese nombre para su proyecto musical porque los padres de ambos se llamaban Jim. Su éxito los llevó a formar parte de una gira por Reino Unido junto a KT Tunstall hasta que finalmente el grupo se disolvió en 2008, cuando Jamie perseguía sus sueños como actor.

VER GALERÍA

Su pasión por la música también la notó el equipo de actores con los que compartió créditos en la serie The Fall desde 2012. Tras concluir la tercera temporada, Jamie dijo adiós a la serie. Para despedirse de él y como homenaje a su personaje Paul Spector, sus compañeros le obsequiaron una guitarra Spector firmada por todos los que compartieron escena con él en el teledrama.