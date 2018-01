Quizá las hermanas Kardashian sean todas unas expertas en belleza, pero de vez en cuando necesitan del buen consejo de otra famosa. Para nadie es un secreto la gran admiración que sienten por Jennifer Lopez, tanto que toman en cuenta sus tips de belleza. En entrevista con Entertainment Tonight, Khloé Kardashian reveló que JLo es su inspiración y que sigue varios de sus secretos, los cuales suele compartir.

“Sí JLo puede hacerlo, yo también puedo. Eso es suficiente para mí”, dijo la futura mamá. “Leo sobre ella cuando ofrece alguna entrevista. Y me digo a mí misma: ‘Lo voy a leer, ¿cuáles son sus tips de belleza? ¡Es que mira a esa mujer!’”. Para evitar las líneas que aparecen en el cuello, la llamada ‘Diva del Bronx’ duerme con varias almohadas y evita dormir de un solo lado. “Las líneas de expresión están arriba y abajo. Cuando aparecen a los costados del cuello, eso revela el lado del que estás acostándote”, dijo Khloé a la presentadora de ET, Keltie Knight.

Esta no es la primera vez que la empresaria de 33 años expresa su admiración hacia la artista. En el lanzamiento de su línea de ropa Good American, en octubre del año pasado, Khloé contó que siendo una adolescente tuvo problemas para encontrar un modelo a seguir que tuviera curvas y que se pareciera a ella. “Cuando era joven, todas admirábamos a Kate Moss. Creo que ella es fabulosa, pero eso es algo que yo jamás hubiera podido ser. De chica, yo era regordeta y pensaba, ¿a quién podría parecerme? Amaba a las modelos de Victoria’s Secret, no quería ser una de ellas, pero tenían grandes pechos y un poco de curvas. Luego JLo apareció y se convirtió en una revelación para mí. La admiro totalmente”.

Su hermana, Kim Kardashian, también siente una profunda admiración por la cantante de 48 años. Tanto que, en la MET Gala de 2015 posaron juntas para una fotografía y la describió como su ‘ídolo’.

Hace casi tres semanas, la hermana de Kim y Kourtney Kardashian confirmó que estaba en la dulce espera de su primer hijo, junto con su pareja, el basquetbolista Tristan Thompson. Con una tierna imagen de su baby bump, Khloé reveló que se convertiría en madre este 2018 y compartió su felicidad con sus millones de seguidores en las redes sociales.

Tras el anuncio, la estrella de Keeping Up With The Kardashians se ha dedicado a mostrar sus rutinas de ejercicio, así como su régimen alimenticio. Su pancita de seis meses no ha sido impedimento para continuar con su entrenamiento y mantenerse sana hasta el día del parto. Para comenzar, Khloé hace 30 minutos de cardio en la máquina de escaleras, luego sigue con ejercicios de estiramientos y resistencia supervisados por su entrenador. En su sitio web, detalló que debido a su actual condición, sus ejercicios ya no son tan intensos como solían ser.