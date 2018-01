Carlos Vives abre su corazón sobre la complicada enfermedad que sufre su padre

Gracias a la exitosa carrera que ha forjado a través de los años, Carlos Vives es hoy uno de los artistas latinos con mayor reconocimiento a nivel internacional. Para lograr cumplir este sueño, el cantante tuvo que dejar su natal Colombia desde hace muchos años, alejándose de su querida familia cuando aún era muy joven.

A pesar de esto, el intérprete de La Bicicleta aseguró durante una entrevista con Hoy, que se mantiene muy unido con los suyos, especialmente con su padre Luis Aurelio, uno de los pilares en su vida: “Nos separamos porque él se quedó viviendo en Santa Marta, nuestra ciudad natal, yo me fui a vivir a Bogotá, eso nos apartó un poquito en distancia, no en sentimiento”, comentó.

“Como a mí me habían dicho que no iba a triunfar, bueno, que iba a ser exitoso, pero solamente en Colombia, yo pensé: ‘Perfecto, podré estar cerca de mi papá y no me tendré que ir’, pero como se equivocaron, tengo que estar por todas partes”, dijo con una sonrisa.

Para el cantante, es importante disfrutar a su padre todo el tiempo que sea posible, pues Don Luis padece una compleja enfermedad degenerativa que ha mermado su salud con el paso del tiempo: “Él tiene 86 años, pero tiene un problema. En los últimos años ha sufrido un Parkinson y entonces eso me lo ha debilitado, pero ahí está él, ahí sigue su alma”, explicó al programa de televisión.

Sobre una eventual despedida de su padre, Carlos aseguró estar preparado para afrontar este complicado momento: “Sí, claro que sí. Lo he llorado tantas veces. Lo lloré desde la primera vez que me fui y yo era muy niño. Siempre llora el papá, porque estaba lejos y guarda uno los recuerdos de cuando uno vivió con él. Entonces llorarlo, ya le he llorado bastante”, comentó con tristeza.

Un padre de familia amoroso:

Como todo buen hombre de familia, Carlos mantiene una increíble relación con sus cuatro hijos. El colombiano se ha casado dos veces, la primera de ellas con Herlinda Gómez, madre de sus hijos Lucía y Carlos Enrique. Años más tarde, el intérprete rehízo su vida amorosa con Claudia Elena Vásquez, su actual esposa y madre de los pequeños Pedro y Elena.

Durante una reciente entrevista con ¡HOLA! Colombia, Lucía, habló de la forma de ser del cantante en su faceta familiar: “Es un papá como cualquier otro en su medio de trabajo. Que regaña, que a veces no es muy bueno con la tecnología, que ronca como un león por la noche, alguien que es muy fanático de su equipo y se dedica plenamente a su trabajo. Ese es el Carlos que yo conozco. El que me enseñó todas las películas de Charles Chaplin, el que me cocina cuando ya es muy tarde para comer”, explicó.