Demi Lovato, Gigi Hadid y otros más a los que Selena Gomez ha dado unfollow en Instagram

Año nuevo, vida nueva… quizá ese sea el actual lema de Selena Gomez, quien hizo una limpieza en sus redes sociales. Además de dejar de seguir a su mamá, la señora Mandy Teefey, ahora la artista de 25 años ha dado unfollow a varias celebridades como a la cantante Demi Lovato y a la modelo Gigi Hadid. A pesar de que ella ya no las sigue en esta red social, estas famosas aún la tienen en su lista de contactos.

El portal E! News indicó que a lo largo del pasado fin de semana, los fanáticos de la cantante comenzaron a notar que hizo algunos cambios en su cuenta de Instagram y que, de seguir a 300 personas, redujo drásticamente esa cifra a 37. Entre las celebridades a las que aún tiene en su timeline de Instagram figuran Taylor Swift, Jessica Alba, Francia Raisa y Julia Michels.

Uno de sus seguidores se dio cuenta que la actriz también le dio unfollow a la intérprete Camila Cabello, y a varios miembros del elenco de 13 Reasons Why y de los Wizards of Waverly Place. Sus admiradores se mostraron muy sorprendidos por esta decisión, pues esas personas eran consideradas como cercanas a ella. Respecto al elenco de ambas series, Selena mantenía una estrecha relación con algunos de los actores. Gomez, junto con su madre, es productora ejecutiva de 13 Reasons Why, mientras que con las estrellas de Wizards of Waverly Place tiene una amistad desde hace años, ya que esa serie fue la que la lanzó a la fama en 2007.

Además de esos cambios en su cuenta de Instagram, Selena también modificó su foto de perfil y subió otra imagen de su mamá, con quien supuestamente tiene algunas diferencias desde hace tiempo. Antes de esta nueva instantánea de Mandy, Selena tenía otra de ella en su perfil. En ambas imágenes, Mandy Teefey aparece en sus años de adolescente. Quizá esto sea un guiño hacia su madre para limar asperezas.

En su última publicación en Instagram, Selena abrió su corazón a sus 132 millones followers. La intérprete de 25 años subió una fotografía el pasado fin de semana, la cual fue tomada en la casa donde vivió desde su nacimiento hasta los 13 años, en Grand Prairie, Texas.

Orgullosa de sus orígenes, escribió junto a la foto el siguiente mensaje: “La casa en la que crecí, desde mi nacimiento hasta los 13… (Nadie estaba en casa cuando llamé a la puerta) Visito este lugar cada vez que tengo oportunidad. De muchas maneras, podría haber sido mejor que mi vida de hoy, pero estoy agradecida por una voz que puede permitir el cambio. Incluso cuando no sé cómo hacerlo bien o realmente lo quiero. Te amo Grand Prairie. Gracias”.

El ambiente familiar en el que Selena Gomez creció no fue nada sencillo, pues su madre la tuvo siendo tan solo una adolescente a los 16 años. Siendo tan solo una niña de cinco años, Selena fue testigo del divorcio de sus padres y desde entonces su progenitora se ha hecho cargo de ella. Sobre su infancia, ella recuerda que no fue fácil pues había ocasiones en las que se quedaban varadas en el camino sin un dólar para combustible: “Recuerdo por lo menos siete ocasiones en las que íbamos en el auto y nos quedamos en medio de la ruta porque ya no teníamos dinero para la gasolina”.