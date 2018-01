Adamari López y Toni Costa en sus vacaciones más divertidas por las montañas

Antes de iniciar un año nuevo lleno de muchos retos, Adamari López y Toni Costa tomaron unos días de descanso para disfrutar de unas merecidas vacaciones en las montañas nevadas de West Virginia, donde su pequeña hija Alaïa tomó su primera clase de esquí.

La presentadora de 46 años habló con el portal Mamás Latinas sobre la primera experiencia en la nieve de su hija: “Toni y yo hemos traído a esquiar a Alaïa, estamos muy emocionados. Lloró mucho al principio y creo que todavía sigue llorando un poco. Esta es la primera vez que toma clases, así que se sentía un poco insegura, además no conocía a la maestra”.

“Poco a poco se ha ido adaptando. Es una experiencia super linda. Queremos repetirlo todos los años, pero poco a poco. No queremos forzarla y que esté llorando todo el tiempo. Nos gustaría que lo disfrute para que no le tenga miedo. Obviamente le pusimos guantes, tiene como cuatro capas de ropa, hace mucho frío y no ha parado de nevar”, explicó en un pequeño video.

“Nos da un poco de miedo que se nos pueda enfermar, pero es una experiencia que queríamos vivir y que ojalá se convierta en una tradición de cada año. Espero que todos disfruten mucho de este comienzo de año y que puedan disfrutar también de este tipo de experiencias en familia”, comentó.

El bailarín español no se ha quedado atrás y presumió en redes sociales un video en el que se pueden observar algunos de los divertidos momentos que vivió la pareja durante sus especiales vacaciones: “¡Metiéndole al snowboard! ¿Qué tal? Un breve resumen de la nieve con la familia”, escribió al pie del clip en el que se puede ver a su esposa e hija disfrutando de diferentes atracciones.

Un fin de año familiar:

A través de redes sociales, la familia despidió con alegría un año que estuvo lleno de felicidad y mucho trabajo. El primero en compartir un emotivo mensaje fue Toni, quien dedicó unas líneas a sus seguidores de Instagram: “Ha sido un año lleno de amor, paz, salud y trabajo. Gracias a todos por estar ahí día a día. Adiós 2017 y ¡qué ganas de recibirte 2018! Presiento que será un gran año”.

Por su parte, Adamari agradeció por todo su cariño a sus fans y les envió los mejores deseos: “Un año lleno de amor, bendiciones, muchas satisfacciones y trabajando en algo que me apasiona y disfruto. Gracias a todos por su cariño, apoyo y por ser parte de mi familia extendida. Que este 2018 esté lleno de bendiciones para todos”, escribió junto a un collage con fotografías de sus momentos favoritos del año.