Maluma, emocionado con la idea de formar una familia: ‘Quiero ser un padre joven’

Aunque Maluma está atravesando un excelente momento profesional, no deja de lado los anhelos que tiene para su vida personal. Durante una reciente entrevista, el cantante aseguró que le encantaría formar una familia pronto, pues le emociona la idea de disfrutar a sus hijos siendo una persona joven.

Charlando con el programa Hoy, el intérprete comentó: “Me encantaría tener una familia. Tener muchos hijos, quiero ser un padre joven, eso sí, no quiero esperar mucho tiempo para ser papá. Los quiero disfrutar, quiero disfrutar a mis hijos. Esos son los planes, aunque por el momento no. Solo niños ajenos”, dijo con humor en referencia a sus sobrinos Romeo y Apolo.

Sobre la posibilidad de compartir su vida con una pareja, el cantante explicó: “Sí, total. Yo soy una persona muy amorosa, muy cariñosa. Yo creo que ese es un sueño mío, tener mi propia familia. Aún no sé si casarme, realmente por mi forma de pensar es que uno no necesita un anillo para comprometerse con alguien. Es más, un lazo entre corazones que tener una simple sortija”.

Recientemente, Maluma comentó que la mujer de su vida no debe ser precisamente una modelo, pues valora mucho más otro tipo de atributos: “No tiene que ser una mujer hermosa, aunque si lo es la recibiría con los brazos abiertos. Pero bueno, yo creo debe ser alguien que te quiera en todos los momentos, cuando estás arriba y cuando estás abajo”

“También que sea una motivación, que te ayude a superarte. Que saque lo mejor de ti, creo que eso es una mujer real. Que se enamore del ser humano, que siempre que me vea a los ojos vea a Juan Luis (nombre real del intérprete) detrás de Maluma, creo que eso es muy importante. Quiero estar con alguien que me ayude a crecer, a nivel espiritual y mental”, explicó durante el programa argentino Susana Giménez.

Enfocado en su carrera:

Aunque el cantante suele estar rodeado de rumores sobre posibles relaciones, el cantante ha asegurado en distintas ocasiones que en este momento no podría tener una pareja estable: “Creo que no es justo que a mi edad y con mi carrera tenga una relación sentimental, porque invierto las 24 horas del día en Maluma, ni siquiera lo invierto en mí, Juan Luis. No sería justo tener una relación en este momento si no puedo dedicarle suficiente tiempo”, explicó al programa La Red.

A pesar de esto, aclaró que no deja pasar la oportunidad de conocer personas nuevas en su vida diaria: “Salgo y tengo la oportunidad de conocer gente que me ayuda a crecer y que son importantes en mi vida, en mi carrera, aunque no sean mi pareja”.