Ricky Martin y su gran deseo familiar: 'Quiero cuatro pares más de gemelos'

Cuando Ricky Martin se convirtió en padre en agosto de 2008, no imaginaba la dicha que sus mellizos Mateo y Valentino le brindarían en esa nueva etapa de su vida. Fue gracias a la paternidad que conoció un lado más humano de sí mismo y que lo ha llevado a buscar mejores proyectos de vida, siempre con la finalidad de darles un excelente ejemplo a sus pequeños. Ahora que Ricky está por pasar por el altar junto a su prometido, Jwan Yosef, confesó que la idea de agrandar a la familia ha pasado por su mente y quiere tener aún más hijos.

"Quiero cuatro pares más de gemelos", dijo emocionado a la presentadora Giuliana Rancic durante su paso por la alfombra roja de los Golden Globes, celebrados este domingo en Hollywood. La ilusión de volver a ser papá se nota en su rostro cuando habla sobre sus hijos, a quienes mencionó en su entrevista. "Son niños increíbles. Quizá estén mirando ahora. ¡Amor y luz para Tino y Teo!". Sin embargo, la futura paternidad, es un sueño para el que tendrá que esperar al menos un par de años en los que cumplirá otros de sus deseos, como la gran boda que tanto ha imaginado. "Me encantaría tener una gran familia, pero en este momento están pasando muchas cosas, tengo mucho trabajo, una boda y algunas otras cosas. Vamos a ordenar las prioridades y luego estaremos listos para muchos más niños", agregó feliz mientras lucía su look completamente negro en apoyo a la iniciativa Time’s up.

Quizá una de las primeras cosas en su lista de pendientes es afinar los detalles de su boda con Jwan Yosef, un enlace que sus fans han esperado desde hace tiempo y que diversas circunstancias les han impedido realizar. Así lo explicó Ricky en una plática exclusiva con HOLA! USA: "Cuando terminé los shows en Las Vegas nos íbamos a dedicar solamente al proceso creativo de organizar una boda... y pasó el terremoto en México y Puerto Rico. Hemos tenido que poner pausa hasta la primavera del próximo año".

¡Una boda por el mundo!



La pareja se lleva de maravilla y aunque los planes de la boda no se han concretado, Ricky y Jwan saben que será una gran celebración en tres países distintos. Martin sueña con una boda en su natal Puerto Rico, vestido de blanco y caminando descalzo junto al mar. Esa imagen podría suceder sin la familia de su prometido como testigos, pues son originarios de Siria. "A menos que las cosas cambien, no podría invitar a su familia", contó sobre el país en el que podrían organizar el evento. Con ello en mente, la pareja llevará su amor hasta Siria para celebrar su boda rodeado de los seres más queridos de Jwan. Por si fuera poco, el boricua no descartó celebrar la unión en México, un país por el que tiene bastante cariño.

Ricky y Jwan han estado juntos desde 2015, cuando sus caminos coincidieron gracias a las obras de arte de Yosef. La pareja hizo pública su relación en abril de 2016 y desde entonces se han convertido en la imagen de una familia feliz. En varias fotografías de Ricky Martin, Jwan Yosef aparece junto a los mellizos de ocho años, con quienes ha demostrado llevarse de maravilla, agregando una figura paterna más a Valentino y Mateo que sin duda podría repetir si los sueños del cantante -de tener una gran familia- se hacen realidad.