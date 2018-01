Paris Hilton habla con emoción de su boda: ‘Queremos hacerlo lo antes posible’

¡Paris Hilton y Chris Zylka no pueden esperar para casarse! Así lo reveló la empresaria durante una entrevista con Entertainment Tonight, donde contó cuáles serán los primeros pasos que ella y su pareja seguirán para organizar una boda inolvidable.

“Vamos a cenar esta semana con mis padres para comenzar a planificar. Es algo que queremos hacer lo antes posible”, explicó con emoción. Sobre cómo ha cambiado su relación desde la entrega del impresionante anillo, la actriz comentó: “Solía llamarlo ‘mi amor’ o ‘mi maridito’ hasta ahora. Así le he dicho desde hace un año, pero llamarlo ‘prometido’ es algo muy diferente”, aseguró.

Sobre el reciente incidente que vivió la pareja en París, en el que distintos medios indicaron que Hilton había dejado a Chris abandonado en un aeropuerto, la socialité comentó: “Fue algo de cinco segundos. Literalmente nos detuvimos y todos los paparazzi comenzaron a correr. El conductor se puso nervioso y entre tantos destellos, pensó que los dos ya estábamos en el coche”.

“Entonces aceleró y le dije: ‘Dejaste a mi prometido en la acera’. Así que retrocedimos y volvimos por él”, a lo que Zylka agregó: “Es algo bueno que el conductor se preocupe primero por protegerla a ella. Eso es lo más importante”, explicó al portal durante una de las fiestas posteriores a la entrega de los Golden Globes 2018.

Paris también se tomó un momento para elogiar a las mujeres de Hollywood que mostraron su solidaridad con las distintas víctimas de acoso sexual que han alzado la voz durante los últimos meses: “Me encanta que todas las mujeres se hayan unido”, comentó en referencia a la decisión de vestirse de negro durante la ceremonia.

“Creo que es una declaración, todos vistiendo de esa forma. Significa que todas son hermanas y que se apoyan mutuamente. El tiempo se ha terminado, la gente ya no tolerará este tipo de abusos de individuos que están en posiciones de poder. Todo es acerca del poder femenino. Este año será de las mujeres”, declaró.

Un inicio de año espectacular:

Paris Hilton no ha podido recibir de mejor forma el 2018. Durante sus vacaciones en Aspen, la empresaria se comprometió con el actor de 32 años, con quien sostiene una relación desde hace dos años. Fue a través de su cuenta de Instagram que la celebridad compartió la emocionante noticia: “El momento más romántico de mi vida”, escribió junto a una serie de fotografías donde se puede ver a Chris arrodillado en la nieve para hacer la importante pregunta.

“Nunca me he sentido más feliz, a salvo y querida”, explicó Paris a la revista People el pasado dos de enero, mientras que el actor comentó: “Me siento como el hombre más afortunado del mundo por casarme con la chica de mis sueños. No puedo esperar para que pasemos el resto de nuestras vidas juntos”.