El conmovedor discurso de Oprah Winfrey en los Golden Globes: 'Que nadie vuelva a decir '#MeToo''

En un hecho sin precedentes, nominados e invitados a los premios Golden Globes unieron sus voces para mostrar su inconformidad ante los sucesos que en los últimos meses han opacado a la industria del cine. La protesta inició con una alfombra roja llena de celebridades vestidas de negro, un llamado en el que también resaltaba el pin con la leyenda "Time's up" para dar a conocer que no se tolerarían más actos de acoso o injusticia en Hollywood. Y aunque la noche mantuvo esa constante en todas las premiaciones de la noche, Oprah Winfrey, con un total black look, se convirtió en la voz de cada uno de los presentes cuando subió al escenario a compartir unas palabras de agradecimiento después de recibir el premio honorario Cecli B. DeMille, por su destacada contribución al mundo del entretenimiento.

VER GALERÍA

Con un semblante serio, pero lleno de satisfacción, la presentadora de televisión con 34 años de trayectoria, no sólo recordó el momento de su niñez en el que vio a Sidney Poitier recibir un Oscar en la edición de 1964. El momento fue especial para ella pues veía que una persona afroamericana era reconocida por su trabajo, un momento que hoy tomó un mayor significado pues ella se convirtió en la primera mujer de color en llevarse este reconocimiento a casa. "Sé que en algún lugar hay una pequeña niña mirando desde su casa cómo me convierto en la primer mujer afroamericana en tener este premio en las manos. Es un honor y un privilegio compartir esta noche con ellas".

Sus palabras lograron que la audiencia sonriera con orgullo mientras aplaudía. Un sentimiento que se potenció cuando Oprah se dirigió a los recientes problemas de acoso y discriminación en la meca del cine. "Quiero que todas las niñas que están viendo esto hoy sepan que hay un nuevo día en el horizonte. Cuando ese día finalmente termine, será porque un gran grupo de mujeres magníficas -muchas de ellas presentes en este lugar esta noche- y algunos hombres fenomenales, habrán luchado para asegurarse de convertirse en los líderes que nos llevarán a ese momento cuando nadie tenga que volver a decir '#MeToo'".

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

- ¿Por qué todos visten de negro en los Golden Globes?

- Todos los looks de la 'red carpet' de los Golden Globes 2018

Las palabras de Oprah causaron una ola de aplausos de pie que llenaron la sala. Una clara muestra del compromiso de actores y cantantes por crear un ambiente de trabajo en el que no deban vivir aterrados por la figura imponente de algún compañero, director o productor.

Mujeres inspiradoras



En su emotivo discurso, Oprah también reconoció a las mujeres que la inspiraron con su lucha, en especial su madre, una mujer soltera que trabajó de sol a sol para sacarla adelante a pesar de su pobreza. "Quiero expresar mi gratitud a esas mujeres que por años han soportado abusos. Ellas, como mi madre, tienen hijos que alimentar, cuentas que pagar y sueños que alcanzar" dijo. "Son mujeres de las que nunca sabremos sus nombres. Trabajadoras domésticas o de granjas", continuó.

VER GALERÍA

La conductora, además, quiso recordar a Recy Taylor, una mujer que en 1944 sufrió de abuso sexual y que falleció hace tan solo 10 días. "Vivió -y vivimos- por muchos años en una cultura rota por hombres brutalmente poderosos. Por mucho tiempo, las mujeres no han sido escuchadas o tomadas en serio si se atrevían a decir la verdad acerca del poder de esos hombres. ¡Pero su tiempo ha terminado!", dijo convencida de que a partir de ahora, gracias a las mujeres que se han atrevido a denunciar y a los hombres que las han apoyado, la situación será diferente.