La temporada de premios comenzó y Hollywood está invadido por estrellas y nominados, quienes han acudido a los eventos más exclusivos, como el BAFTA Tea Party, organizado por la British Academy of Film and Television Arts de Los Ángeles. Dicho evento fue realizado el sábado 6 de enero y varios famosos se dieron cita en el Four Seasons de Beverly Hills, como Eiza González, quien recientemente se anotó un éxito en su carrera con la película Baby Driver, donde compartió créditos con Ansel Elgort.

Sobre la alfombra roja del BAFTA Tea Party, Eiza González habló en exclusiva con HOLA! USA y platicó sobre la magia que tiene esta temporada de premios. Vistiendo un fabuloso modelo de Dior, la talentosa actriz indicó lo que para ella significa esta entrega, en el cual su co protagonista Ansel Elgort, está nominado como Mejor Actor Comedia o Musical. “Es divertido porque es un gran año para Baby Driver y Ansel ha estado nominado. Estar en los BAFTAs y Edgar (Edgar Wright, director del filme) al ser inglés, es un año increíble. Me siento muy agradecida de ser parte de esta película”.

La mexicana compartió que participar en esa película había sido “un sueño”. La joven de 27 años dijo: “Fue una película muy técnica para filmar, pero ver el resultado, se equilibra perfectamente la historia y las actuaciones. Es muy divertido y diferente. Creo que Edgar hizo un balance perfecto de un thriller con un musical quizás, como una comedia también"

Como en cada entrega de premios, Eiza tiene a sus favoritos y los reveló: “Este año estoy fascinada por las actuaciones. The Florida Project con una niña tan joven, ella es adorable en Shape of Water lo cual fue absolutamente alucinante. Guillermo del Toro es un compatriota mexicano y estoy muy emocionada por ello, y también es un año fuerte para las mujeres. Margot Robbie tuvo una increíble interpretación, Allison Janney fue asombrosa en I,Tonya”.

Eiza González, emocionada por el desempeño de Salma Hayek

Sobre sus paisanos, como Salma Hayek, quien estará presente en la 75ª entrega de los Golden Globes, Eiza se mostró emocionada por ella, y habló de su trabajo: “Salma hizo un increíble trabajo en Beatriz at Dinner. Estoy orgullosa de que ella haya tenido la oportunidad de hacer algo diferente porque ella es una actriz talentosa". De hecho, Eiza hizo el mismo papel que Salma realizó en 1996 en From Dusk Till Dawn: The Series. Sobre su experimentada colega, remarcó: “Ella es la mejor”.

Eiza, al igual que otras estrellas, tiene un fin de semana muy ocupado en Los Ángeles. El viernes acudió a la fiesta organizada por Esquire and the Medavoys presentada por Maserati, donde se homenajeó a los nominados. El sábado participó en la BAFTA Tea Party y asistió a la cena Vanity Fair x Instagram, organizada en Mel’s Diner.