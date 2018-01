La cantante Meghan Trainor celebra su cumpleaños con una pedida de mano ¡de película!

El pasado 22 de diciembre, Meghan Trainor vivió una noche que jamás olvidará. Como si fuera la protagonista de una película, la intérprete de éxitos como No, All About That Bass o Lips Are Movin, sopló las velas de su 24º cumpleaños con mucha ilusión, sin embargo, lo que no podía imaginarse es la sorpresa que le tenía preparada su novio, el actor Daryl Sabara. El protagonista de las películas de Spy Kids quiso que su chica jamás olvidara este día tan especial ¡y lo consiguió!

"¡Dije sí! Para mi 24 cumpleaños, el amor de mi vida @darylsabara hizo realidad todos mis sueños. Me propuso matrimonio bajo un túnel de luces de Navidad preciosas y me sorprendió con mi familia y mis amigos. Todavía estoy en shock. ¡Nunca he sido tan feliz!", escribió la artista estadounidense en su perfil de las redes sociales, donde compartió con todos sus seguidores el momento de su emocionante pedida de mano.

"Gracias Daryl, familia y amigos por hacerme sentir como una verdadera princesa 💍 😭 💗 y gracias @ryan.trainor por este increíble video que voy a ver una y otra vez ❤️", publicó. En el post, que tiene casi cuatro millones de reproducciones, más de 700.000 'me gusta' y 22.000 comentarios, se ve al actor arrodillado dándole el anillo a Meghan, que no puede dejar de llorar ni de darle besos y abrazos a su ya prometido.

"Feliz cumpleaños a mi alma gemela. ¡Gracias por cambiar mi vida y gracias por decir que sí! Eres la prometida más bella del mundo. Te amo @meghan_trainor", escribió Daryl, de 25 años, en su perfil de Instagram donde suele presumir de novia publicando fotos y vídeos de ella, además de numerosos mensajes en los grita a los cuatro vientos su amor por ella: "El amor de vida", "Soy el hombre más afortunado del mundo", "Estoy increíblemente orgulloso de ser tu novio", "Mi supermujer" o "Nunca nadie me ha hecho sentir tan amado".