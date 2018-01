El inmejorable inicio de año de Enrique Iglesias

Hay maneras y maneras de darle la bienvenida al nuevo año, pero en el caso de Enrique Iglesias ¡lo ha hecho por todo lo alto! El artista tiene más de un motivo para sonreír y es que además de la alegría que ha llenado su hogar tras el nacimiento de sus mellizos, un niño y una niña, que vinieron al mundo el 16 de diciembre, Enrique ha empezado el 2018 dando una gran alegría a sus fans más incondicionales. "El Baño feat. @BadBunnyPR coming 1/12!!!", ha escrito en sus redes sociales anunciando el lanzamiento del videoclip de su nuevo single. Rápidamente, su post ha causado un verdadero revuelo y en pocas ha conseguido superar los 147.000 'likes' entre Instagram, Twitter y Facebook, además de 5.000 mensajes.

"¡No puedo esperar!", "Muero lentamente", "¡Enséñame más!", "Wooooowwww! Va a ser un hit!", "Qué emoción", "Interesante, tengo curiosidad por ver el resto del vídeo", "Enrique regresó" o "Va a estar super buena y más si lo haces al lado de @badbunnypr es éxito asegurado", son algunos de los mensajes que le han dejado sus seguidores, que cuentan los días que quedan para que llegue el 12 de enero y vuelva a revolucionar las pistas de baile con su música.

La noticia del nacimiento de sus mellizos, un niño llamado Nicholas y una niña a la que han puesto el nombre de Lucy, fue una absoluta sorpresa, ya que la pareja ha llevado su embarazo con total discreción, la misma con la que han llevado su relación durante estos 16 años. "Ha sido un embarazo perfectamente normal, no ha tenido que guardar reposo en ningún momento", aseguraba la feliz abuela, Isabel Preysler, recientemente en las páginas de ¡HOLA!. "Anna no ha necesitado esconderse, lleva una vida muy sencilla y muy casera", añadió.

De hecho, el cantante y la tenista no acudieron a la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco, en la isla de Mustique, en el Caribe, el pasado 7 de diciembre, algo que ahora quedó explicado debido al avanzado estado de Anna por aquel entonces. "Claro que Enrique estaba invitado, fue una de las primeras personas en enterarse de que me casaba. Iba a venir pero lo tuvo que cancelar por un motivo que yo he comprendido. Somos hermanos, nos queremos, nos llevamos fenomenal y seguirá siendo así", nos confesó Ana en ¡HOLA!.