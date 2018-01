El especial propósito de Año Nuevo de Demi Lovato

Aunque el 2017 fue un gran año para Demi Lovato en el ámbito profesional, la cantante tiene algunos propósitos personales que quiere cumplir durante este nuevo año. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Stone Cold, compartió con todos sus seguidores una importante meta que tiene que ver con su cuerpo:

“Me sentía muy insegura por cómo se ven mis piernas en esta fotografía, pero la estoy publicando porque me veo muy feliz. Este año he decidido que dejaré ir un poco mi perfeccionismo para abrazar la libertad de la autocrítica. Aprender a amar mi cuerpo como es será algo desafiante, pero también es algo que te cambia la vida”, escribió junto a la fotografía.

“Renunciar a los trastornos alimenticios ha sido el viaje más desafiante de toda mi vida, pero trabajo todos los días para lograr una recuperación sólida, incluso en aquellos días en los que me equivoco. Hoy me siento muy fuerte. Todos ustedes pueden hacerlo también. Gracias a Dios por este nuevo capítulo en mi vida”.

Recientemente, la cantante reveló que fue durante la infancia cuando comenzaron sus trastornos alimenticios: “Cuando nació mi hermana, mucha de la atención se alejó de mí y fue dirigida hacia ella. Yo había comenzado a trabajar en ese entonces y estaba bajo mucho estrés, así que horneaba galletas para mí familia. Yo me las comía todas y nadie más las probaba”.

“Ese fue mi primer recuerdo de cómo utilicé la comida como una especie de medicina”, explicó en el documental de YouTube Demi Lovato: Simply Complicate: “La comida sigue siendo un gran reto en mi vida. No quiero darle el poder de controlar cada uno de mis pensamientos, pero debo reconocer que es algo en lo que pienso constantemente”, explicó.

La importante decisión de compartir sus problemas:

Desde hace algunos años, Demi Lovato ha decidido abrir su corazón para compartir sus experiencias con los millones de personas que la siguen alrededor del mundo, con la esperanza de ayudar a quien esté atravesando situaciones similares.

“La última década me enseñó lecciones para toda la vida. Aprendí que los secretos te enferman. Estoy aprendiendo a ser una voz y no una víctima. He aprendido que el sexo es algo natural, que el amor es necesario, el desamor algo inevitable y la soledad es algo brutal. He aprendido que la clave de la felicidad es decir tu verdad y aprender a estar bien aún cuando no tengas todas las respuestas”.