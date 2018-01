ENTREVISTA: Clara Lago, sobre su experiencia de trabajar con Liam Neeson: 'Fue un auténtico placer'

Con la cinta The Commuter que se estrena el 12 de enero, Liam Neeson regresa al cine en un thriller de acción como Michael, un ejecutivo que viaja en un tren que por muchos años lo ha llevado de su oficina a su hogar en lo suburbios de Nueva York.

En un viaje completamente diferente a lo habitual, Michael es confrontado y chantajeado por una completa desconocida (Vera Farmiga) para verse atrapado en una conspiración criminal de vida o muerte, tanto para él como para los otros pasajeros con los que viaja.

Entre estos pasajeros se encuentra una enfermera llamada Eva, representada por la actriz española Clara Lago, y con quien HOLA! USA habló en exclusiva sobre lo que es trabajar junto a Liam Neeson y Patrick Wilson, en esta etapa de su carrera que va en ascenso en Hollywood, y también nos confiesa cuál es el proyecto más importante de su vida.

Uno de los conflictos en este cinta inicia con la incógnita: What kind of person are you? Y eso mismo queremos saber... ¿cómo te defines?

Definirse a una misma siempre es raro... pero supongo que si tuviera que elegir un par de adjetivos serían empática y romántica.

Define tu experiencia al trabajar con Liam Neeson y Patrick Wilson

Fue un auténtico placer verlos trabajar y un privilegio poder compartir escena con Liam. Es uno de estos profesionales que te enseñan cosas solo con su ejemplo, sin necesidad de aleccionar a nadie. De estos actores que son talento y humildad en partes iguales.

¿Cuál fue tu mejor anécdota al trabajar en este film, tanto en lo personal como profesional?

Más que anécdota concreta me quedo con el proceso de aprendizaje global. El hecho de tener un personaje que era muy pequeño pero que estaba presente en muchos momentos, aunque fuera de fondo, te da la oportunidad de observar y escuchar, algo que es muy valioso para cualquier actor.

¿Cuál consideras que fue el mayor reto?

Para mí el mayor reto fue mantener el estado de concentración y tensión, a pesar de que la mayor parte del tiempo estuviéramos como referencia o figuración. No relajarte por mucho que no lleves el peso de la secuencia, porque todo y todos los personajes, por pequeños que parezcan, son importantes en una película.

¿Alguna vez has tenido una mala experiencia al viajar en tren, u otro medio de transporte? ¿Cuál?

Por suerte no he tenido ninguna experiencia parecida, ¡y espero no tenerla nunca!

¿A lado de quién quisieras actuar?

Ufff... mucha gente. Pero por decir algunos, me encantaría trabajar con Javier Bardem, Penélope Cruz o Meryl Streep.

¿Qué prenda o accesorio no faltará en tu armario este invierno?

Unas buenas botas de invierno. Soy muy friolera y mi madre siempre me ha dicho que el frío entra por los pies.

¿Algún truco de belleza para que tu piel se resienta con tanto viaje?

Mi rutina de siempre que es limpieza e hidratación. Y protección solar, ¡muy importante!

¿Qué tendencia te gustaría que desapareciera en este 2018?

Me gustaría que desapareciera la tendencia de mirar para otro lado. Creo que estamos en un momento crítico en el que el futuro del planeta (y por tanto el nuestro) depende de lo que hagamos en los próximos 20 ó 30 años. Creo que hace falta fomentar más la empatía, la conciencia y el amor en el mundo.

¿Qué proyectos tienes en el futuro?

Profesionales, de momento, no puedo contar nada. Pero hace un año ya que estoy en un proyecto personal -el más importante que tendré nunca, probablemente- que es el de mi Fundación Ochotumbao, con la que damos visibilidad y recaudamos fondos para proyectos y asociaciones que trabajen por la defensa de personas, de los animales y para proteger el medioambiente.