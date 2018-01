Las claves de Elizabeth Gutiérrez para tener una relación de pareja feliz

Elizabeth Gutiérrez ha revelado cuáles son las claves que ella considera fundamentales para llevar una relación de pareja feliz. Luego de 15 años de relación con William Levy, la actriz ha querido compartir con todos sus seguidores algunos consejos para construir una relación saludable.

Durante una entrevista con MezcalTV, la modelo aseguró que una de las cosas más importantes es tener presente la individualidad de la persona que amas: “Yo creo que es fundamental respetar el espacio de cada uno. Respetar que cada persona es un individuo y que tú no le perteneces al otro. Obviamente, la comunicación también. Yo creo que tener los mismo ideales y tener mucho amor. Definitivamente sin amor no hay relación. Creo que esos son los puntos más importantes para mí”, comentó con una sonrisa al portal.

Con la reciente llegada del año nuevo, la actriz también reflexionó sobre las metas que las personas suelen proponerse en esta temporada y la forma en que pueden cumplirlas: “Creo que no solo debería ser al principio del año. Creo que tienes que poner metas en cada momento de tu vida para realizar lo que tú quieres. La dedicación, la perseverancia que debes de tener es una disciplina, la verdad y no es algo fácil. Pero creo que manteniéndote enfocado puedes lograr lo que tú quieres hacer”.

Hablando sobre sus hijos, Christopher y Kailey, la guapa modelo aseguró que ellos también tienen propósitos para este 2018: “A él lo veo muy enfocado en ser pelotero profesional y me encanta. Me gusta mucho que tenga metas, que tenga esa pasión por algo. Si lo logra o no lo logra, su determinación vale mucho y lo está llevando a ser un niño muy disciplinado. Y Kailey, tiene pena de decirlo, pero a ella le encantaría ser actriz y cantante, así que uno actor y otro deportista”, comentó.

Un fin de año en familia:

Para despedir el año, la familia hizo maletas y se embarcó en un divertido viaje con destino a las montañas, donde pudieron disfrutar de la nieve durante algunos días. El actor compartió algunas fotografías del especial viaje, donde mostró lo orgulloso que está de sus dos pequeños:

“Amo pasar tiempo con mi campeón. Para estar el día de mañana en los recuerdos de tus hijos, debes estar presente en sus vidas hoy”, escribió Levy junto a linda postal en la que aparece Christopher.

La actriz no se quedó atrás y compartió un pequeño video de su hija Kailey descendiendo por la pendiente de una montaña: “¡Es la mejor! Primera vez esquiando”, escribió junto al divertido clip.