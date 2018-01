El susto que vivieron Hillary y Bill Clinton en su casa de Nueva York

Hillary y Bill Clinton iniciaron el año con un pequeño susto, pues el complejo habitacional en el que residen sufrió un incendio este miércoles. Para fortuna de la pareja, ninguno de los dos se encontraba en el lugar a la hora del incidente.

Después de recibir una llamada de emergencia, bomberos acudieron a la residencia de los Clinton ubicada en Chappaqua para sofocar el fuego, que se originó en un edificio separado del principal, destinado al Servicio Secreto.

VER GALERÍA

Fue el director de comunicaciones de la ex candidata presidencial, Nick Merrill, quien confirmó que el matrimonio no se encontraba en casa cuando ocurrió el incendio. Un portavoz de la Policía de New Castle, una pequeña localidad cercana al lugar de los hechos, emitió un comunicado para ofrecer detalles de lo ocurrido:

“Recibimos un llamado alrededor de las 2:50 pm sobre un fuego activo en el número 15 de Old House Lane. El fuego ha sido extinguido y no hay heridos. Todavía hay bomberos en el lugar investigando qué fue lo que sucedió”, comentó a los medios de comunicación.

VER GALERÍA

La residencia fue adquirida por los Clinton en 1999, cuando Bill aún era presidente de los Estados Unidos. En aquel entonces, la casa tenía un valor aproximado de 1.7 millones de dólares. El inmueble, cuenta con 5 habitaciones y cuatro cuartos de baño. Está situada en una pequeña localidad de 11 mil 200 habitantes y se encuentra a unos 40 km de Manhattan.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

Video: Miley Cyrus rompe en llanto mientras le escribe una carta a Hillary Clinton

Hillary Clinton insinúa que perdió la elección por su propio partido político

La mujer más admirada en los Estados Unidos:

Al finalizar este año, la prestigiosa casa de encuestas Gallup dio a conocer la lista de personalidades más admiradas por la población de los Estados Unidos. Por décimo sexto año consecutivo, Hillary Clinton se encuentra a la cabeza de este conteo, aunque su popularidad está disminuyendo al pasar los años.

VER GALERÍA

Con un apoyo del 9%, la ex candidata presidencial en las elecciones de 2016 se encuentra solo dos puntos porcentuales por delante de Michelle Obama, quien ocupa el segundo lugar del listado. En 2013, Clinton tenía una ventaja de 10 puntos sobre la abogada, que este año a recortado aún más las distancias.

La lista la completan Oprah Winfrey, con un 4%, la senadora demócrata Elizabeth Warren, con un 3% y la canciller alemana Angela Merkel, con un 2%. En el conteo varonil, en la cima se encuentra el ex presidente Barack Obama, con un 17%. Le sigue muy de cerca el presidente Trump, quien obtuvo un 14% de los votos ciudadanos.