Anahí, ¿ya ha comenzado a pensar en un nuevo bebé?

Desde que se enteró de su embarazo, Anahí no ha dejado de compartir la alegría que su bebé llevó al hogar que formó con su esposo, Manuel Velasco, Gobernador de Chiapas en México. Ese fue el momento en el que la vida de la cantante cambió por completo y la alegría se multiplicó el 17 de enero del año pasado, cuando los felices padres recibieron a Manuel, su primer hijo juntos. En su nueva etapa como mamá, Anahí no deja de presumir los bellos momentos al lado del bebé tal como las lecciones que la maternidad le ha dejado. Por supuesto, a casi un año de la llegada de su primogénito no faltan las preguntas sobre un nuevo bebé.

Marichelo siempre ha sido muy cercana a Anahí, además de hermanas, son excelentes amigas e intercambian cada uno de los detalles de sus vidas. Por ello no es de extrañarse que, en cada ocasión que Marichelo platica con la prensa, sea cuestionada sobre la vida de Anahí. Para las fiestas de fin de año, Marichelo y su esposo, Jorge D'Alessio viajaron a Acapulco, para pasar las fechas en la casa de su cuñado Ernesto y aprovechó la visita para asistir al concierto de su suegra, Lupita D'Alessio en el Fórum Mundo Imperial, en donde dio pistas de que su hermana podría estar lista para volver a escribir a la cigüeña.

"Claro que sí quiere tener otros hijos más adelante, pero será ella quien tenga que contarlo. Está muy contenta por el momento", dijo con amabilidad ante las preguntas de los presentes sobre la vida privada de su hermana.

Las palabras de Marichelo no hacen más que confirmar las mismas de Anahí, quien hace ya casi una década, en una entrega de premios en Miami, abrió su corazón para revelar que le gustaría tener una gran familia. “Me encantaría tener cinco hijos, me gustan las familias grandes", dijo en ese entonces, cuando detalló que un plan que podría funcionar para hacer realidad ese sueño, era tener dos hijos propios y adoptar a tres.

En aquel entonces, Anahí aún no conocía a su hoy esposo, Manuel Velasco, y en el proyecto de vida personal que tenía, sabía exactamente el tipo de hombre que quería a su lado. "Quiero un esposo que sea cariñoso con todos nuestros hijos", contaba sonriente sin imaginar que su deseo se haría realidad en 2012, cuando empezó a salir con el hoy Gobernador. La pareja se dio el "sí, acepto" en abril de 2015, siete meses después de su compromiso. La boda fue una celebración sencilla en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que no contó con recepción ni una fiesta celebrada por todo lo alto, y tampoco con una luna de miel por la labor como mandatario de Manuel Velasco.

Una Navidad muy especial



Las grandes celebraciones no hicieron falta para que Anahí y su esposo formaran un hogar lleno de amor al que llegó su bebé Manuel hace casi un año. Para la cantante, la presencia del pequeño fue el mejor regalo que pudo haber recibido en diciembre, un momento que había imaginado desde las navidades de 2016, cuando se encontraba en la dulce espera y tenía la ilusión de ver a su hijo frente al árbol de Navidad de su hogar.

La tierna imagen que tenía en mente por fin se hizo realidad y, para conservar el momento por muchos años, en sus redes sociales compartió una fotografía de su bebé admirando las decoraciones de la época, tal como ella lo había imaginado. "Y soñaba tanto con este momento... La época más bonita del año, por primera vez contigo, ¡¡es millones de veces más hermosa!! Mi regalo de Dios. Tu primera Navidad. Te voy a enseñar el verdadero sentido, el más grande amor", escribió Anahí junto a la bella postal, un mensaje dedicado a su hijo que el pequeño podrá entender en un par de años más.