Roselyn Sánchez celebra el cumpleaños de su hija en 'el lugar más feliz del mundo'

Roselyn Sánchez comenzó el año con una gran celebración, pues este jueves su hija Sebella cumplió seis años. Para festejar, la actriz y su esposo, Eric Winter, le dieron una gran sorpresa a la pequeña, pues uno de sus regalos fue visitar el parque de diversiones Disneyland Resort.

En el lugar, la familia se tomó la tradicional fotografía con Mickey Mouse mientras recorrían las diferentes atracciones que ofrece el increíble parque. Para disfrutar al máximo del día, la modelo optó por utilizar ropa deportiva al igual que Sebella, mientras que el actor eligió unos jeans de mezclilla y una sudadera color gris.

La estrella de Devious Maids también utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su pequeña: “Hace seis años mi regalo más preciado nació. Las palabras no podrían describir lo mucho que te amo. Le agradezco a Dios cada día por la vida de mi hermosa Sebella Rose. Gracias por darnos la oportunidad a mí y a tu papá de ser tus padres”.

“Eres vibrante, inteligente, amorosa, cómica simpática y una bendición para nosotros y para tu hermanito Dylan Gabriel. Espero que dios te bendiga siempre”, escribió la actriz junto a una fotografía de su hija, quien lleva un lindo vestido blanco y aparece acostada en el pasto con una gran sonrisa.

Por su parte, Winter escribió una emotiva felicitación que acompañó de una imagen en la que aparece jugando con la pequeña en el jardín de su casa: “Hace seis años esta niña volcó mi mundo al revés. El mejor regalo ha sido verla crecer, ella me sorprende todos los días. Su inteligencia, su talento, su actitud y ahora la forma en la que muestras tu amor por Dylan. Espero que me dejes balancearte para siempre. Aunque probablemente me dolerá la espalda”, comentó el actor con humor.

Una nueva hermana mayor:

El pasado mes de noviembre, la actriz de 44 años anunció que se había convertido en madre por segunda ocasión: “Gracias a todos, gracias a mis increíbles amigos por todo su amor. El bebé se encuentra perfectamente y estamos todos felices. Gracias Dios”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de los regalos que familiares y amigos le habían llevado al hospital.

Desde que el pequeño Dylan llegó al mundo, Sebella se ha convertido en la hermana mayor más amorosa. A través de diferentes videos y fotografías, la modelo ha capturado los lindos momentos que los pequeños han comenzado a compartir. Un abrazo, la lectura de un cuento o una simple caricia, son algunas de las muestras de cariño que Sebi tiene con su hermanito.