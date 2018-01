A Casper Smart le ha sentado bien la soltería, tienes que ver sus abs

Parece ser que la soltería le ha sentado bastante bien a Casper Smart. Desde que su relación con Jennifer Lopez llegó a su fin en agosto de 2016, el bailarín se ha centrado en su carrera y a lucir mejor cada día. Así lo ha demostrado en sus redes sociales, donde habitualmente comparte fotografías del increíble físico que ha adquirido en los últimos meses.

A principios de diciembre, el también actor compartió una fotografía donde mostró los progresos que alcanzó a lo largo del último año. En mayo, Casper lucía completamente diferente a como se ve ahora: “Me siento un poco avergonzado por publicar esto, pero quiero que sepan que también estuve ahí donde están ustedes. El cuerpo de todos es diferente, para mí la frase ‘déjate llevar’ fue bastante mala”, explicó al pie de la publicación.

“No estaba feliz ni en un lugar donde me sintiera cómodo. A la izquierda, estoy yo en mayo. Pesaba aproximadamente 187 libras. A la derecha estoy en noviembre, pesando 170 libras. No hice nada loco ni estuve entrenando todos los días de la semana, todo el tiempo. Solo trabajé durante una hora diaria y limpié mi dieta. No se trata de hacer una locura, solo hay que tomar una decisión. Me refiero a vivir una vida más saludable y en forma. No voy a mentirte y decirte que es fácil, pero es muy gratificante”, escribió junto a la postal.

Para comenzar el 2018 con el pie derecho, Smart compartió con sus seguidores un pequeño consejo para ponerse en forma: “Comenzando el año muy bien. Haz nuevos y buenos hábitos para ti. Que sean parte de tu rutina diaria y estilo de vida. Hay 24 horas en un día, duermes alrededor de 6 a 8 horas. Dale a tu cuerpo una de esas 18 horas que te quedan al día”, escribió junto a una fotografía donde muestra sus increíbles abdominales.

Un estilo de vida similar al de JLo:

Casper Smart no ha sido el único que ha seguido un arduo programa de ejercicio para estar en forma, pues Jennifer Lopez ha encontrado en Alex Rodríguez, su actual novio, a su mejor compañero de entrenamiento.

A través de redes sociales, la pareja compartió un video en el que demostró a todos sus seguidores que la mejor manera de recibir el Año Nuevo es poniéndose en forma. En el clip, Alex y Jennifer aparecen realizando diferentes secuencias de ejercicio, desde flexiones y levantamiento de pesas, hasta subir la larga escalinata de un estadio de futbol.