Tras confesarse culpable, la madre del atacante de Diana Quer rompe el silencio

La noticia dio la vuelta al mundo. Diana Quer, la joven española de 18 años que todo A Coruña buscaba desde agosto de 2016, había sido encontrada. Desafortunadamente, el hallazgo no fue el que sus familiares y amigos esperaban, pues apareció sin vida después de que esta semana Enrique Abuín alias el 'Chicle' -principal sospechoso del caso-, se confesara como el asesino y revelara en donde había escondido su cuerpo todo este tiempo. El hecho continúa desconcertando al mundo entero, en especial a las familias de los involucrados, entre ellos la madre de el Chicle, quien desconoce por completo la conducta de su hijo.

VER GALERÍA

Completamente afectada por la terrible noticia, la mujer pidió perdón a los padres y la hermana de Diana, asegurando que su hijo es "un monstruo, un asesino", según dijo ante las cámaras del canal español, Telecinco. "Yo no crié a un monstruo pero se convirtió en uno, no puedo más", agregó entre lágrimas.

Inconsolable por el dolor que los actos de su hijo le han causado, continuó: "No esperaba esto de mi hijo, me duele en el alma lo que están viviendo. Lo siento como si fuera una hija mía". La madre de el Chicle estuvo acompañada por su hermana a las afueras de su hogar en Taragoña, Rianxo, a pocos metros de donde se encontraba oculto en un tanque de agua el cuerpo de Diana Quer. Ante los micrófonos contó que los crímenes de su hijo habían llevado la vergüenza a la familia. "No salgo de casa porque es una vergüenza, un dolor muy grande. Estamos en tratamiento psicológico".

VER GALERÍA

A través de esa entrevista, la madre del Chicle pidió a su hijo que contara toda la verdad sobre lo que había hecho, "aunque se pudra en la cárcel". Como si esa fuera la oportunidad que había esperado para hablar con él después de enterarse de los terribles sucesos, le dirigió unas palabras: "¿Por qué has hecho esto teniendo una hija y una mujer?".

Notas relacionadas:

- Desconsolada, una mujer acusa al novio de su hija por el choque en el que ambos fallecieron

- Diana Quer, la joven que conmocionó a España con su misteriosa desaparición

Su tía, igual de acongojada, contó que no se imaginaba que el Chicle fuera capaz de algo así. "Es mentiroso, pero nunca le vi un lado agresivo o violento". La mujer, al igual que los vecinos de la localidad, había seguido el caso de Diana Quer por medio de las televisoras, un hecho que llegaron a comentar con el Chicle, quien fingía preocupación y aseguraba que "el que hubiera hecho eso no tenía perdón".

Esta conducta llevó a que Rosario Rodríguez, la esposa del culpable, quien también se encuentra bajo la custodia de la ley, a preguntarse con quién vivía. Fueron justo las palabras de Rosario las que condujeron a la declaración del Chicle, quien el 25 de diciembre pasado había intentado secuestrar a una mujer, pero su plan resultó fallido gracias a dos chicos que lograron auxiliarla. La chica, que presentó la denuncia con el número de placas del auto en el que el criminal trataba de meterla a la fuerza, también grabó por accidente un audio que sirvió como prueba contra su agresor. Al escuchar la voz de su esposo, Rosario cambió su declaración previa, echando abajo la coartada del asesino quien después de horas de interrogatorio, reveló que había matado a Diana, aunque asegura que la atropelló por accidente.

VER GALERÍA

A pesar de las pruebas y la confesión de boca del mismo Enrique Abuín, el Chicle, su padre cree en su inocencia. "Es mentira, no es capaz de matar a una gallina o a un ratón", dijo en declaraciones para Antena 3. Aseguró que la Guardia Civil está equivocada y que tampoco es posible que su hijo haya traficado con droga.

Una familia destrozada



A unos kilómetros de la vivienda de el Chicle, la familia de Diana Quer llora más que nunca su ausencia. Luego de enterarse de la confesión del criminal y confirmar que su hija había perdido la vida la misma noche que desapareció, los padres de la joven exigen justicia y han declarado, por medio de sus abogados, que estarán presentes en el juicio del culpable.

VER GALERÍA

Valeria Quer, hermana de Diana, ha optado por mantenerse en silencio después de publicar varias fotografías junto a su hermana, algunas de ellas de cuando eran niñas. Además, la joven compartió una carta de despedida a Diana, a quien consideraba su compañera de vida. "No quiero quedarme con lo malo ni darle vueltas a cómo has podido pasar tus últimos momentos, sino con todo lo bueno que hemos vivido", señaló en su texto. "Me quedo con lo guapa que te vi la última vez y con la rabia que me dio que usaras mi maquillaje ¡que ya sabes que no me gusta! [...] Se te han quedado muchas cosas pendientes pero la más importante es nuestro abrazo de despedida", continuó. "Te quiero mucho, Diana. Mucho, mucho, mucho. Para siempre conmigo, descansa en paz pequeña", concluyó la joven.