Sam Asghari, novio de Britney Spears, le dedica un tierno mensaje tras su despedida de Las Vegas

Todo ciclo tiene un fin y esta semana Britney Spears llegó al final de sus presentaciones en Las Vegas, en donde encabezó 250 shows en Planet Hollywood durante cuatro años. Para despedirse del año y de esta etapa, Britney se lució en el escenario ante un foro con lleno total y, por si las emociones durante este espectáculo no hubieran sido suficientes, al terminar, la Princesa del Pop se encontró con un tierno mensaje en las redes sociales cuyo autor no era otro más que su novio, Sam Asghari.

Sam, un modelo iraní que robó el corazón de Britney desde hace poco más de un año, estuvo entre el público de este show tan especial. Desde su asiento, logró captar la emoción del público que no paraba de bailar al ritmo de los éxitos de la cantante. "Cuatro años de un legado. Cuatro años de grandeza. ¡Un cambio en el entretenimiento por algo mejor! Estoy extremadamente orgulloso de mi bebé por triunfar esta noche, pero es tiempo de terminar con Piece of Me en Las Vegas después de cuatro años de residencia. ¡Qué noche!", escribió Sam el lunes junto a un video del concierto de su novia, en donde aprovechó para desearle feliz año a todos.

En el clip de Sam se puede ver a Britney con un atuendo rojo, aunque durante el show tuvo varios cambios de vestuario que se iban adecuando a cada una de sus canciones. Tal como el modelo, Jamie Lynn Spears se sintió bastante orgullosa de su hermana y compartió un video en donde se nota la energía que Britney esparció en el escenario en los 250 shows que ofreció en Nevada.

Para despedirse de esta etapa en su carrera que trajo con ella varios cambios en su vida personal, Britney utilizó su perfil de Instagram. Ahí, la rubia de 36 años no sólo expresó que decir adiós al 2017 y a Las Vegas era algo agridulce, también dijo que está a la espera de algo grandioso para 2018, aunque no reveló sus planes a futuro.

Muy enamorada



Antes de cerrar el año, Britney y su novio dieron una muestra de lo mucho que se quieren y cuán felices son cuando están juntos. La pareja jugó con una aplicación del celular para disfrazarse como koala y con la voz distorsionada, Sam le revela a Brit lo linda que luce. "Gracias. ¡Te amo!", contestó ella.

La estrella del pop parece bastante enamorada en esta relación, con la que sorprendió a mediados del año pasado después de un largo periodo de soltería, en el que aseguraba que no necesitaba la compañía de una pareja, pues en sus hijos. Sean y Jayden encontraba el amor más grande que pudiera pedir.