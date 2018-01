Paulina Rubio es una mujer apasionada que hace de cualquier celebración una fiesta digna de recordar, como el fin de año, para el que lució muy contenta a punto de dar las 12 campanadas. En el clip que compartió con sus seguidores para desear un feliz inicio de año, la cantante festeja frente a su arbolito de Navidad mientras usa un vestido corto en tono plateado, su melena suelta y una corona de plástico. Y aunque ése fue uno de los looks favoritos de sus fans, la Chica Dorada dejó ver su belleza al natural un día después, cuando publicó su primer selfie de 2018, en el que luce muy sonriente y sin gota de maquillaje.

Pau aprovechó esa estampa relajada para enviar a todos sus mejores deseos. Con la cara completamente lavada y una sonrisa muy natural, Pau arranca este nuevo ciclo con la mejor de las actitudes. Su único accesorio fue un par de gafas para sol con detalles en verde militar que enmarcaron su rostro, al igual que su larga y rubia melena. “Mi primer despertar 2018. Música. Mis hijos. Nuevas metas. Luna azul”, escribió la cantante a modo de hashtags, al que agregó que su foto no tiene filtro alguno.

Posar sin maquillaje no es una de las costumbres de Paulina Rubio, aunque esta no es la primera vez que lo hace. Meses atrás, la Chica Dorada se mostró muy al natural desde su hogar en Miami, en donde mostró un poco del jardín de su residencia en una de sus tardes más tranquilas. “¡Buen día! Después de tantos meses de no estar en casa. Comiendo un coco en casa”, escribió la cantante, quien aparece sentada en pose de flor de loto, bastante concentrada pelando un coco. En esa ocasión, Pau también llevaba lentes de sol, pero su rostro aparecía completamente limpio, sin necesidad de los pigmentos que el maquillaje proporciona.

Una mamá de tiempo completo



Su imagen sin maquillaje no fue lo único que Paulina obsequió a sus seguidores en este inicio de año. La cantante, madre de Andrea Nicolás y Eros -de siete y un año de edad, respectivamente-, agregó a su historial fotográfico una bella postal de su hijo mayor.

Andrea, en una imagen en blanco y negro, aparece con una gran sonrisa en un día de juegos a la orilla del mar. La foto revela el gran parecido que el niño tiene con mamá, pues su expresión de felicidad es idéntica a la de la también actriz cuando sonríe. Paulina, que para sus publicaciones ha cambiado las palabras por hashtags más directos, agregó a la imagen las etiquetas "Niños, felicidad, mar y luna azul".

Para la cantante, sus hijos son su prioridad, y desde que recibió a la cigüeña por primera vez, su lado más maternal ha salido a relucir en las ocasiones menos esperadas, como en la reciente boda de su hermano Enrique con María Escrivá de Balaguer. Durante la celebración, Pau, que acudió acompañada por sus hijos, se mostró muy cariñosa con los niños que también estuvieron invitados al enlace, poniendo especial atención a los más pequeños para ayudarlos a posar para la fotografía fuera de la iglesia que inmortalizó el momento.