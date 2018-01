Así luce Carrie Underwood después del accidente que marcó su rostro

La cantante Carrie Underwood sufrió una caída en noviembre pasado, y desde entonces no se había dejado ver en eventos públicos. La última vez que acudió a una alfombra roja fue el 8 de noviembre en la 51ª edición de los Country Music Awards en Nashville, Tennessee. La intérprete de Good Girl informó a sus fans que debido a este accidente, tuvo que ser operada de una muñeca y que tenía unos raspones. Sin embargo, aún faltaba lo peor por revelar. Underwood contó en un blog que el incidente fue tan grave, que los médicos tuvieron que darle entre 40 y 50 puntadas en el rostro.

Sin dar más detalles de lo sucedido, Carrie advirtió a sus fanáticos que a su regreso a los escenarios, quería que todos entendieran la razón por la cual ahora se veía diferente. Tan pronto se dio a conocer esta información, sus seguidores se preocuparon por ella y deseaban saber más de su salud, así como obtener una fotografía actual. A unas horas de la confesión de la artista, el portal E! News rastreó la cuenta de Twitter de Adrienne Gang, estrella de un reality show, quien compartió una foto con Underwood en diciembre pasado, tan solo un mes después de la caída que sufrió en su casa.

Curiosamente, Gang y Underwood se encontraron y ejercitaron juntas en un gimnasio. Ante la insistencia de los seguidores de Carrie y de los medios por saber sobre el estado de salud de la cantante, la participante del reality show dijo que no vio nada extraño en el rostro de la artista y que lucía muy bien. En la imagen, ambas lucen ropa sport y sonríen ante la cámara. La instantánea muestra que Underwood tiene en el brazo derecho un aparato ortopédico. También se aprecia que en su rostro no hay huella de cicatrices o puntos, aunque no se alcanza a ver el lado izquierdo de su cara, donde es probable que tenga las lesiones.

En tanto, Carrie se ha limitado a compartir en sus redes sociales algunas viejas fotografías con sus seguidores, así como imágenes de su familia. La única imagen que ha compartido sobre ella, fue una selfie en la que aparece con el rostro cubierto y únicamente se le ven los ojos. Esta imagen fue publicada en su cuenta hace seis días.

A más de un mes de ese accidente, Underwood se decidió a abrir su corazón a sus fans y les reveló que además de la operación en su muñeca, su rostro varios puntos y agregó que no estaba lista para aparecer frente a las cámaras. “También hay otra parte de la historia sobre la que no había estado preparada para hablar, ya que todavía la vivo y hay mucha incertidumbre sobre cómo terminarán las cosas”.

Añadió que este accidente cambió por completo su vida y que el doctor que la atendió en ese fatídico día, le dijo a su esposo, Mike Fisher, que había sido necesario darle más de 40 puntadas, y aunque aún se encuentra en recuperación, aseguró que su cara "no luce exactamente igual".

La intérprete de Just a Dream decidió hablar sobre esta situación ya que en unos días regresará a los estudios para trabajar en nueva música. “Otra de las razones por las que les estoy contando esto es porque voy de camino al estudio de grabación la próxima semana. Estoy determinada a hacer del 2018 un año increíble. Y cuando me sienta lista para estar frente a las cámaras, quiero que todos ustedes comprendan que luciré un poco diferente”.