Tras escándalo, Hoda Kotb reemplaza a Matt Lauer como conductora de Today Show

Este martes se anunció que Hoda Kobt será el reemplazo de Matt Lauer en el programa Today Show. En noviembre, el afamado periodista fue despedido por la NBC después de ser acusado por distintas compañeras de acoso sexual.

A través de la cuenta oficial de Twitter de la televisora, se realizó el importante anuncio: “Histórico y muy merecido. Felicidades por ser la nueva anfitriona de Today Hoda”, se puede leer en la publicación que fue acompañada de una fotografía de la nueva presentadora.

Durante una entrevista con el portal Entertainment Tonight, Kobt habló de la experiencia de ingresar al popular programa: “Hoy me sentí como si fuera el primer día de clases. Lo digo en el mejor de los sentidos. Simplemente se sentía como si esto tuviera que ser así”, comentó.

Sobre la llegada de su nueva compañera, Savannah Guthrie, quien trabajó durante años al lado de Lauer, comentó: “Ella entró directamente y dijo que sí. Creo que somos muy afortunadas de tenernos la una a la otra. De estar compartiendo este momento juntas. Se siente muy natural, se siente como algo nuevo y maravilloso. De alguna forma, también se siente como algo familiar, estoy realmente feliz y emocionada por el futuro”, explicó.

Aunque la agenda de Kobt parece estar muy apretada, la comunicadora aseguró no tener problemas con repartir su tiempo entre diferentes ocupaciones: “El asunto es que ella (Savannah) y yo compartiremos deberes de siete a nueve. Yo me iba unir a Today a las 7:30, así que solo me adelanté 30 minutos. No creo que eso haga un gran cambio en mi día”.

Sin embargo, la conductora de 53 años explicó que tiene sus prioridades muy claras, pues nunca descuidaría a su familia por trabajo: “Tenemos nuestras prioridades muy claras. Sabemos que lo que importa al final del día son nuestros niños y luego este show que amamos tanto, donde dejamos nuestro corazón y nuestra alma. Solo hay que mantener el equilibrio”, comentó.

“Hay ciertas cosas que quieres hacer toda tu vida, pero no crees que sucedan alguna vez. Pero si lo haces, quieres que tus padres lo vean y digan: ‘Ese es mi hijo’. Creo que eso fue la emoción que sentí hoy”, explicó.

El escándalo de Lauer:

A mediados de noviembre, la cadena NBC dio a conocer que Matt Lauer sería despedido por “una conducta sexual inapropiada”, luego de que tres mujeres pertenecientes a la televisora lo denunciaran por acoso sexual.

“Después de una seria revisión, hemos concluido que esta situación representa una clara violación a las normas de la compañía. Aunque esta es la primera vez en 20 que recibimos una queja de este tipo sobre su conducta, hay motivos para pensar que esto no es un incidente aislado”, explicó Andrew Lack, presidente de la cadena en un comunicado.