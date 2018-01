Justin Bieber, tras los pasos de Selena Gomez, de vacaciones en la playa

Para despedir el año, Selena Gomez empacó sus maletas alejándose del frío y junto a sus amigas emprender un viaje a la playa que para ella ha sido una tradición. Acompañada de Raquelle Stevens, Courtney Barry y Ashley Cook, las chicas presumieron la envidiable vista que las playas de Cabo San Lucas, México, les ofrecía. "¡Nuestro sexto Año Nuevo juntas!", escribió Raquelle junto a una bella postal en donde las cuatro aparecen sonrientes y muy felices a la orilla del mar. Como ingrediente extra en estas vacaciones, se sumó Justin Bieber, el ex novio de Selena y de quien se ha vuelto inseparable en los últimos meses, despertando los rumores de una posible reconciliación amorosa.

Todo parecía indicar que Justin y Selena no pasarían juntos el fin de año, con ella en su viaje de amigas y él de vacaciones con su familia en Cancún. Pero, según reportes de E! News, el canadiense aprovechó su estancia en México para reunirse con su ex a la orilla del mar. De acuerdo al sitio, Justin viajó en un jet privado hasta donde se encontraba Sel, pero no se hospedó en el mismo hotel que ella y sus amigas, sino en una villa a 10 minutos de distancia de las chicas, en donde fue fotografiado por los paparazzi.

Selena, en las fotos de su amiga, aparece con un traje de baño completo en color negro, una elección que pudo haber hecho para cuidar la cicatriz del trasplante de riñón al que fue sometida a mediados del año pasado. Justin también se dejó acariciar por los rayos del sol con un traje de baño rojo y para cubrirse un poco del sol, con un sombrero banco.

El cantante parecía bastante ocupado en sus días libres, a los que llevó una computadora de la que se alejó después de un buen rato. A diferencia de otras vacaciones del cantante de 23 años, se notaba bastante relajado y con una cálida sonrisa que brindaba a cualquier persona que se atravesara por su camino.

Justin no llegó solo a Los Cabos, tal como Selena, se reunió ahí con un grupo de amigos para disfrutar de los días libres que el fin de año concede. Sin embargo, para recibir el 2018, ambos cantantes estuvieron juntos en un divertido festejo la noche del 31 de diciembre, disfrutando de un espectáculo de fuegos artificiales con los que la gente dejaba atrás el 20217.

Amigos bastante cercanos



Justin Bieber y Selena Gomez retomaron su relación amistosa en octubre pasado, tan sólo días después de que la cantante pusiera fin a su noviazgo de casi un año con The Weeknd. En su pasado, hay un historial con incontables rupturas y reuniones que parecían haber dejado atrás en 2015, cuando daban pistas de una separación definitiva.

Sin embargo, hay algo entre Justin y Selena que no los deja estar distanciados. Sus recientes salidas han ido desde los paseos más sencillos en bicicleta hasta una escapada romántica por Seattle. Ninguno de los dos ha hecho revelaciones al respecto, pero un beso en una de sus citas confirmó que están más unidos que nunca.