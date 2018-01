Han sido unas Navidades complicadas para la familia Kardashian que, entre celebración y celebración, tuvo que pasar unos días en el hospital por el ingreso del hijo pequeño de Kim Kardashian y Kanye West, Saint, de solo dos años. Fue a causa de una neumonía, según informan medios estadounidenses, y después de un breve tiempo hospitalizado ya está en casa, donde continúa su recuperación.

El portal americano TMZ publica que fue el jueves cuando la influencer y el rapero llevaron a su hijo a un hospital ante la inflamación pulmonar que sufría. Permanecieron con él en el centro de salud hasta que el sábado fue dado de alta y pudieron marcharse a casa.

La familia espera para este 2018 la llegada de su tercer hijo, una niña que tendrán a través de un vientre de alquiler, y que será solo la primera adición a la familia del año, puesto que Khloé Kardashian- una de las hermanas pequeñas de Kim-, está esperando su primer hijo fruto de su relación con el jugador de la NBA Tristan Thompson.

Solo unos días antes de la enfermedad del pequeño de la casa, la familia al completo celebraba en casa de Kris Jenner- la madre del clan- la cena de Nochebuena, de la que no faltaron fotos en las redes sociales de todas las hermanas. Todas menos una, Kylie, la más joven con solo 20 años y cuya presencia en Instagram y otras plataformas ha caído en los últimos meses. Si bien los rumores indicaban que estaba esperando también su primer hijo, aún no ha habido confirmación oficial y la ausencia de fotos suyas es cuanto menos llamativa. Kylie, reina de un imperio cosmético al que puso su propio nombre, estrenó el pasado 2017 su propio reality, lo que ha supuesto aparentemente una separación de la familia, ya que ni siquiera aparece en ninguna de las 25 imágenes con las que Kim felicitó las fiestas.

DAY 24 🎄 #ChristmasEve Una publicación compartida de Kris Jenner (@krisjenner) el Dic 24, 2017 at 8:36 PST

Kim compartió recientemente en el programa de televisión The Real cómo fue el proceso de encontrar a una mujer- que permanece en el anonimato- que tuviera a su hija: "Ella no sabía quiénes éramos al principio, puedes hacerlo de manera anónima. Puedes escoger ese camino, y yo pensé, ¿qué pasa si quien está embarazada de mi bebé no es fan mío o de mi marido? ¿Qué pasa si no quiere tener a mi bebé? Quise darle la opción de escoger y estar orgullosa y de acuerdo con nosotros, quería crear una relación con ella".

Total eclipse of the heart Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Ago 21, 2017 at 9:17 PDT

Este será por tanto un año único para el Klan Kardashian, que "multiplicará" sus miembros con tantos embarazos. Si son dos o tres bebés los que vienen lo sabremos cuando llegue el momento, pero queda así asegurado que tenemos "Kardashian para rato", puesto que el show que protagonizan lleva ya 14 temporadas en pantalla y no está cerca de terminar.